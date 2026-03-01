Fabián Cubero dejó el fútbol y se dedicó a cuestiones comerciales y empresariales, pero también a divertirse con su familia.

A menudo, comparte contenido del día a día con Mica Viciconte y Luca, el hijo que tienen en común, pero también con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tuvo con Nicole Neumann.

Esta vez, Fabián Cubero se sumó a un desafío propuesto por Allegra y Sienna: hizo un challenge de TikTok.

Foto: Instagram (@fabiancuberooficial)

FABIÁN CUBERO SE DIVIRTIÓ CON SUS HIJAS

En el video, el desafío es decir “callate” con tonos determinados: enojados, beboteando, tristes y en modo “milipili”.

Fue entonces que las risas se desataron, dado que Poroto no supo bebotear y, desde entonces, cualquier pronunciación era motivo de burla entre los tres.