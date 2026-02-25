La aparición de Sadie Sink en la alfombra roja de los Premios BAFTA 2026 confirmó algo más que su consolidación como figura de Hollywood: también marcó el regreso definitivo de uno de los cortes de pelo más emblemáticos de los años 90.

La actriz eligió una estética que combinó elegancia contemporánea y fuerte inspiración vintage, convirtiéndose en uno de los focos de la noche celebrada en el Royal Festival Hall, en Londres.

Para la ceremonia, la protagonista de Stranger Things lució un vestido strapless verde menta de la firma Prada, pero fue su cabello el elemento que terminó de definir su presencia.

Fiel a su característica melena pelirroja, Sink apostó por un corte largo con capas suaves y un flequillo blunt, recto y apenas irregular, un estilo que dominó la estética minimalista de finales del siglo pasado.

Sadie Sink en los Premios BAFTA 2026: lució el corte de pelo largo más buscado de los 90 | Créditos: Instagram @sadiesink_

EL CORTE DE CABELLO DE SADIE SINK EN LOS PREMIOS BAFTA 2026

Este corte, que aporta movimiento natural y volumen, fue uno de los favoritos de supermodelos como Claudia Schiffer y Cindy Crawford, y también formó parte de la identidad estética de actrices como Jennifer Aniston durante los momentos más influyentes de su carrera.

Su característica principal es la combinación de capas largas con un flequillo definido, generalmente acompañado por un peinado con volumen y puntas hacia adentro, conocido como blowout.

En el caso de Sink, el resultado transmitió una imagen relajada y sofisticada, con un aire bohemio que contrasta con los estilos ultra pulidos que dominaron otras temporadas. La elección no parece casual: el corte ya había comenzado a reaparecer en las pasarelas internacionales, especialmente en los desfiles Primavera-Verano 2026 de casas como Chanel y Chloé, donde se consolidó como uno de los looks clave del momento.