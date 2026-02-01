Si te gustan las historias con vibra a lo Stranger Things -ese infalible combo de suspenso, rareza y personajes que tratan de entender lo imposible-, hay una opción que juega en esa cancha, pero con un tono mucho más frío y adulto.

La serie en cuestión es Katla, producción islandesa de 2021 disponible en Netflix: una sola temporada de ocho episodios que mezcla ciencia ficción y thriller en un paisaje volcánico que parece sacado de otro planeta.

De qué trata Katla

La premisa arranca con una imagen potente: un volcán subglacial en erupción. En criollo, un volcán que está debajo del hielo de un glaciar, así que la actividad hace que el hielo se derrita y el terreno cambie de forma impredecible. En ese contexto, un grupo de científicos sigue investigando el fenómeno durante meses.

Cuando se cumple un año de la erupción, aparece una joven en medio del glaciar: está cubierta de ceniza, desorientada y no puede explicar de dónde salió.

La situación ya es inquietante, pero lo más fuerte es que su presencia dispara una cadena de eventos que sacude a la comunidad y obliga a todos a replantearse lo que creían real.

La serie sabe cuándo callarse. En lugar de tirarte explicaciones rápidas, construye tensión con silencios, miradas y detalles del entorno. Y eso, en un escenario tan extremo como Islandia, funciona como un personaje más: el frío, la niebla, la soledad.

Por qué engancha si amás Stranger Things (y también Dark)

La comparación con Stranger Things aparece por la idea base: algo “imposible” irrumpe en un lugar chico y nadie sabe cómo frenarlo. Pero Katla elige otro camino: menos aventura, más inquietud; menos nostalgia pop, más pregunta existencial.

También tiene un aire a Dark por el modo en que trabaja el misterio y por cómo pone a los personajes frente a secretos familiares, culpas viejas y decisiones que vuelven a golpear. No es una serie para mirar con el celular en la mano: pide atención y te paga con giros bien medidos.

Lo mejor es que no te compromete a largo plazo. Son ocho capítulos y listo: la podés ver en una semana y quedarte con esa sensación de “¿qué acabo de ver?” que tanto buscan los fans del género. Si querés ciencia ficción distinta, con clima de thriller y un escenario que no se parece a nada, Katla es una joyita que vale rescatar. ¿Vas a verla?

