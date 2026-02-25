Se realizó la avant premiere de “No Preguntes”, la ópera prima de Agustín Palleres Yoffe, que llegará a todas las salas del país el próximo 12 de marzo.

La película, producida de manera independiente, marca el debut cinematográfico de Palleres Yoffe, quien cuenta con una extensa trayectoria en el mundo audiovisual y ahora concreta su primer largometraje.

Entre los presentes en esta función especial estuvieron el director, el protagonista Nacho Di Marco, y los actores Gustavo Bassani, Iván Hochman, Martín Souto, Pablo Heredia, Javier Furgang y Francisco Furgang, guionista de la película.

Iván Hochman y Agustín Palleres Yofre

Javier y Francisco Furgang

Martín Souto

Mica Lapegüe

Gustavo Bassani