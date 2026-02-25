El silencio de Cinthia Fernández luego de que Tamara Pettinato insistiera en no querer hablar con ella duró poco, y más allá de las chicanas que le dedicó al final de La Mañana con Moria, el miércoles por la tarde posteó un descargo en Instagram Stories en la que le dijo de todo, sumó a toda su familia al barro y hasta la comparó con Andrea del Boca.

“Tamara dice que no quiere hablar conmigo por quilombera. No, el problema es que no querés hablar conmigo porque no te habrán gustado mis dichos que sostengo durante años, en donde fuiste una irrespetuosa, una soberbia, y en donde te cag... básicamente a todos los argentinos", arrancó la panelista de Moria Casán.

Entonces, pese a que ella misma se había indignado de que le recuerden su pasado, le aplicó esa misma táctica a Pettinato al referirse a sus encuentros durante la cuarentena en plena pandemia de Covid con Alberto Fernández en despachos presidenciales: “Sos como la Andrea del Boca de la Quinta de Olivos”.

Cinthia Fernández fulminó a Tamara Pettinato tras el cruce en La Mañana con Moria

“Nunca pediste disculpas por eso. Y además, la terminaste de coronar con la chapita de sillón presidencial, en donde se clavaba una birrita en un sillón que es de todos nosotros. Porque si lo hubieses hecho en un departamento, tu vida privada me importa tres pitos”, exclamó.

Cinthia Fernández metió a Roberto, Felipe y Homero Pettinato en la pelea con Tamara

“Como toda tu familia, que es una manga de cobardes. Tu padre con miles de acusaciones públicas de diversas mujeres. Y tu hermano, que hoy atraviesa un proceso legal con expectativa de pena de 20 años porque lo están investigando por homicidio”, siguió.

Roberto y Tamara Pettinato (Foto: Movilpress)

Y arremetió: “Son una manga de cobardes, como todos los Pettianatos. Es hora que dejesen de ser soberbios y se hagan cargo de sus acciones. Sobre todo vos, Tamara Petianato, que nos debes una disculpa a todos los argentinos. Por eso no querés hablar conmigo”.

“Yo seré quilomera. Pero por lo menos no soy asesina, ni acosadora, ni me cagué en todo un país”, remató.

Cinthia Fernández contra toda la familia Pettinato. (Foto: Instagram) Por: Fernando Gatti

Hasta ahí, Homero había quedado afuera. Sin embargo, Cinthia Fernández lo sumó a la pelea con una indirecta cómplice a Sofía Gonet: “Prefiero ser quilombera, Reini, antes que ser lo que son ustedes”.