Lejos de limitar su carrera a la actuación o la música, Natalia Oreiro viene consolidando un nuevo perfil dentro del universo empresarial: el de diseñadora. En 2026, la artista decidió apostar fuerte a su propia marca de gafas, un emprendimiento que ya empieza a instalarse como tendencia dentro del mundo de la moda.

La propuesta forma parte de una estrategia que combina su imagen pública con el desarrollo de productos que llevan su impronta personal, en un mercado cada vez más dominado por celebridades que buscan expandir su influencia más allá del entretenimiento.

El nuevo negocio de Natalia Oreiro: cómo es el nuevo emprendimiento para este 2026. Crédito: Instagram

EL NUEVO NEGOCIO DE NATALIA OREIRO EN EL MUNDO DE LA MODA

La línea de anteojos nace como una extensión de su estilo y de su vínculo histórico con el diseño. El proyecto fue desarrollado junto a un socio estratégico del sector óptico.

De esta manera, Natalia Oreiro se suma a la lista de figuras internacionales que encontraron en el licensing y el diseño de autor una nueva vía de ingresos, capitalizando su popularidad a través de marcas propias.

UNA MARCA QUE BUSCA CONSOLIDARSE COMO TENDENCIA EN 2026

En un contexto donde la industria del entretenimiento se cruza cada vez más con el retail, el desembarco de la actriz en el universo del diseño no resulta casual. La iniciativa apunta a posicionarse dentro del segmento de consumo aspiracional, apoyándose en su trayectoria como ícono de estilo en América Latina.