Daniel Agostini volvió a ser tendencia y esta vez no fue por su música ni por un escándalo amoroso, sino por un video que explotó en las redes. En las imágenes, se lo vio rodeado de al menos 20 mujeres que hicieron fila para sacarse una selfie con él, en una escena que rápidamente se viralizó y desató todo tipo de comentarios.

El clip mostró cómo el referente de la movida tropical posó con cada una de sus seguidoras, aceptó besos y abrazos, y se prestó a las fotos sin poner reparos. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: su cara seria y su aparente fastidio generaron un intenso debate en X.

Foto: captura X @madurelme

Mientras algunos usuarios aseguraron que el cantante tenía “cara de pocos amigos” y que parecía molesto, otros salieron a bancarlo y remarcaron que siempre se toma el tiempo para saludar a sus fans.

EL GRAN GESTO DE DANIEL AGOSTINI CON SUS FANS QUE SE VOLVIÓ VIRAL

“Con la peor de las ondas”, “En vez de la ventanita del amor es la ventanita del horror”, “Lo bueno es que por lo menos ellas se organizaron para sacarse la foto”, “Muy pocos artistas se quedan con la gente”, “Es un buen tipo, no lo maten”, “Parece de mal humor, pero lo banco”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las redes.

A pesar de las críticas, muchos destacaron que no todos los artistas se quedan a compartir un momento con su público y que Agostini, más allá de su expresión, demostró paciencia y respeto por sus seguidoras.

Poco después se viralizó otro video, de fecha iben el que un grupo de fans acosan al músico haciéndole ofrecimientos de todo tipo al ver que su camioneta se descompuso. “Tremendo acoso a Daniel Agostini. ¿Y si pasaba al revés?”, se preguntó el usuario de X @fran_casaretto.

Foto: captura video Twitter @fran_casaretto

