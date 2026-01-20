En los últimos días, la Tana Fenocchio de Gran Hermano y Chyno Agostini habían formalizado su romance.

Sin embargo, poco más de una semana después de haberse mostrado a los besos en redes sociales, llegó la confirmación de la separación.

La exparticipante de Gran Hermano se mostraba feliz por la relación y él había dicho en una transmisión: “Nosotros ya nos besamos”. Nazarena Vélez, su madre, había opinado: “Que él esté bien y contento es lo único que me importa”.

La Tana de Gran Hermano se separó de Chyno Agostini tras unos días de noviazgo: los motivos | Créditos: Instagram @estefaniaberardi

LA TANA Y CHYNO AGOSTINI, SEPARADOS

En las últimas horas, la Tana confirmó una nueva noticia: se separó de Chyno y está soltera. Lo reveló a partir de las preguntas de sus seguidores en redes sociales.

Cuando invitó a que los usuarios le hagan preguntas, alguien le dijo: “A mí me gustaría que esté soltera”. Y ella fue tajante: “Estoy soltera de nuevo”, acompañando el texto con un emoji de llanto.

Finalmente, reveló los motivos: “No pasó nada. A veces, las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto a otro”.