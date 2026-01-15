La historia explotó en vivo y nadie la vio venir. El Chyno Agostini y La Tana de Gran Hermano sorprendieron a todos al hacer un vivo en redes sociales donde confirmaron que están juntos. El dato que más ruido generó fue la diferencia de edad: ella es nueve años mayor, un detalle que volvió al romance todavía más comentado.

La confirmación llegó con beso incluido y agarró desprevenida a Nazarena Vélez, que se enteró en plena función teatral.“Un poquito me bajó la presión”, confesó entre risas la actriz, al contar que empezó a recibir fotos y videos del vivo mientras estaba trabajando.

La sorpresa fue doble: Nazarena venía hablando con el Chyno para invitarlo a Carlos Paz, pero él nunca le adelantó nada del noviazgo.

“BARBIE ES BRAVA COMO CUÑADA”

Ya más relajada, Nazarena dejó frases que se viralizaron en Bondi.“Barbie es brava como cuñada”, lanzó sobre su hija, aunque aclaró que, tras hablar con el Chino, se quedó más tranquila.

“Se reía todo el tiempo. Lo que me dejó tranquila es que me explotó el teléfono con data de ella y todos me dicen que es una buena mina”, explicó.

En la charla también apareció Ángel de Brito, quien sumó contexto: más allá de su paso por Gran Hermano, no se le conocen grandes escándalos a La Tana.

LA PRIORIDAD DE NAZARENA

Fiel a su estilo frontal, Nazarena fue clara sobre cómo vive el romance de su hijo:“Que él esté bien y contento es lo único que me importa”, había dicho en diálogo con Primicias Ya.

Además, aprovechó para hablar de su hijo menor, Titi, y soltó otra frase que no pasó inadvertida:“Está tiroteando todas las noches en la peatonal, tiene un chamuyo increíble”.

Entre vivos, besos y confesiones sin filtro, el romance inesperado del Chino Agostini y La Tana ya se instaló como uno de los temas del momento en el mundo del espectáculo.