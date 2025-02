Antes de que excarcelaran a Morena Rial, tras varios días detenida en San Isidro por un robo con escruche en Villa Adelina, Nazarena Vélez reveló el vínculo, hasta entonces desconocido, de su hijo, Chyno Agostini, con la hija de Jorge Rial.

“Me da mucha tristeza y me duele más de lo que me sorprende. Me duele ver lo que le pasó y que estaba con su bebito en brazos, me choca la imagen”, comenzó diciendo en DDM sobre la situación judicial que está atravesando la joven.

Nazarena reveló el vínculo de Morena con su hijo Chyno. Foto: @nazarenavelez

Acto seguido, habló a fondo sobre el vínculo entre Chyno y More, que no es de ahora, sino desde que ambos eran chiquitos, lo que sorprendió a los presentes.

“Morena siempre tenía una gran relación con el Chyno, le tengo mucho cariño a ella y a su hermana. Me cuesta hablar porque la vinculo mucho al Chyno y su niñez. Me angustia, pero también me angustia la gente que es robada, por supuesto”, sentenció, visiblemente afectada.