En el medio entre la separación de Wanda Nara de Martín Migueles y el intento de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con un dudoso acento español, este miércoles se dio a conocer un romance tan inesperado como sus protagonistas: Katia “La Tana de GH” Fenoglio (34) y el Chyno Agostini (25).

La ex participante de Gran Hermano recibió al hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini en su ciclo de streaming Kick y allí hablaron largo y tendido sobre ellos hasta que revelaron que están en pareja hace algún tiempo.

Ante las dudas de los espectadores, ambos decidieron dar el gran paso en público y se dieron un romántico beso ente la cámara que terminó de confirmar que ambos está manteniendo una relación tan inesperada como sorprendente.

En febrero de 2025, luego de que Morena Rial pasara varios días detenida en San Isidro por un robo con escruche en Villa Adelina, Nazarena Vélez reveló el vínculo, hasta entonces desconocido, de su hijo, Chyno Agostini, con la hija de Jorge Rial.

Acto seguido, habló a fondo sobre el vínculo entre Chyno y More, que no es de ahora, sino desde que ambos eran chiquitos, lo que sorprendió a los presentes.

“Morena siempre tenía una gran relación con el Chyno, le tengo mucho cariño a ella y a su hermana. Me cuesta hablar porque la vinculo mucho al Chyno y su niñez. Me angustia, pero también me angustia la gente que es robada, por supuesto”, sentenció, visiblemente afectada.

