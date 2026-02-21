Como habitualmente, Jimena Monteverde se lució con una receta fácil, práctica y con un simple paso a paso.
La chef hizo una tarta de frutillas sin horno y logró que este clásico quede con una textura cremosa y con un tamaño rendidor.
En esta oportunidad, en La Cocina Rebelde, Jimena Monteverde la rompió con recomendaciones importantes para conseguir una base crocante y lograr cremosidad en el resto del plato.
TORTA DE FRUTILLAS POR JIMENA MONTEVERDE
Ingredientes de la torta de frutillas de Jimena Monteverde, para un molde de 26 centímetros.
- 2 paquetes de galletitas
- 100 g de manteca derretida
- 2 cucharadas de dulce de leche repostero
- 300 g de crema de leche
- 4 cucharadas de azúcar
- Dulce de leche repostero, a gusto
- 350 g de frutillas
- 1 sobre de gelatina de frutilla
- 1 taza de agua hirviendo
- ½ cubetera de hielo
Torta de frutillas: paso a paso
En primer lugar, hay que procesar las galletitas y mezclarlas con manteca derretida y dos cucharadas de dulce de leche. Luego, hay que cubrir la base de un molde desmontable presionando bien hacia el fondo, para enseguida llevar a la heladera.
El paso siguiente es batir la crema hasta que quede firme. Luego, retirar la base con consistencia de la heladera: cubrir con dulce de leche, crema y decorar con frutillas. Enseguida, preparar la gelatina, mezclar, agregar hielos y, cuando se derritan, volcar sobre la tarta. Volver a colocar en la heladera y retirar cuando esté firme.