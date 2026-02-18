El escándalo que protagonizó Joe Fernández en el ciclo radial de Beto Casella, Nadie nos para (Rock & Pop), tras un comentario homofóbico, tuvo consecuencias directas en su desembarco televisivo: fue “bajado” de las promociones del ciclo BTV, que debuta este miércoles por América TV.

Fernández había realizado comentarios homofóbicos sobre el bailarín del Teatro Colón Valentín Fresco en la sección La Logia del Buen Gusto, y eso motivó una respuesta del artista, y también de Julio Bocca, Director Artístico del Ballet Estable de esa institución.

Foto: captura América TV

El escándalo no tardó en escalar, y todos los ciclos de espectáculos, incluidos los de América TV comenzaron a tratar el tema a días del debut de BTV, reclamando disculpas de Fernández y también su renuncia a la radio y a la TV, y recordando el otro escándalo que protagonizó el astrólogo en 2018 frente a una denuncia mediática.

Leé más:

Beto Casella debuta en América: “Antes de aceptar, hice una consulta sobre Ángel de Brito”

Luis Ventura explotó sin filtro contra Rial y lo cruzó sin filtro: “No mientas más y no te metas en mi vida”

AMÉRICA BAJÓ A JOE FERNÁNDEZ DEL PROGRAMA DE BETO CASELLA A HORAS DEL ESTRENO

En Puro Show, Pampito adelantó esta movida del canal de Palermo. “Me llamaron dos fuentes. Una de las personas es de la productora y otra (…) es del canal. Las dos me contaron exactamente lo mismo: que hay un quilombo tremendo en el canal y en la productora por esta cuestión y que llegaron a poner en duda la continuidad de Joe en el programa”, señaló el conductor.

“A mí me parece un montón echar a una persona por un mal chiste. Yo creo que tiene la posibilidad de aprender y de que lo enseñen y no dejarlo sin laburo. Esta es mi opinión. El canal está muy caliente. Le pidió a Mandarina la cabeza de Joey y Beto, por supuesto, porque en esto es buen compañero, lo banca”, agregó Sebastián.

La nueva promo de BTV sin Joe Fernández tras el escándalo (Foto: captura América TV)

“De hecho, está todavía la promo. Estuvimos chequeando todo el fin de semana a ver si se mantenía. Lo que querían era que lo saquen de las promos”, explicó el conductor, que de esta manera adelantó lo que finalmente terminó ocurriendo dos días después “por falta de personal que haga la edición de los videos”, según informaron a Ciudad fuentes del canal América.

Leé más:

La insólita actitud de Edith Hermida con Beto Casella el día del debut en su nuevo programa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.