Enrique “Quique” Felman, reconocido periodista volvió este jueves a la Argentina tras pasar 12 días detenido en un penal de Miami. El motivo: una deuda de 300 mil dólares con un casino de Las Vegas, que lo puso en el centro de una causa judicial que involucra a decenas de argentinos.

Apenas pisó suelo argentino, Felman se mostró firme: “Soy inocente. Fui víctima”, aseguró ante los medios. El periodista relató que viajó a Estados Unidos para festejar el cumpleaños de 15 de una de sus hijas, pero al llegar fue arrestado por la policía. Ángel de Brito informó en un primer momento que Felman fue liberado tras pagar una fianza de 130 mil dólares aunque luego redujo la cifra a 50 mil.

Foto: Twitter/ X @angeldebritooki Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Foto: Twitter/ X @angeldebritooki Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Felman explicó que todo comenzó cuando un exfutbolista argentino lo contactó para trabajar con un empresario de 40 años, de una familia históricamente vinculada a los casinos en Argentina y Las Vegas. “Me dijeron que te llevan, te pagan el pasaje, el resort, la estadía, la comida y te dan un viático, además de un bonus por promocionar el casino”, detalló en declaraciones a La Nación.

Según su testimonio, la operatoria era clara: “A mí me llevaron, como a un montón de personas más; hay como 400 deudores en la misma situación. Todos tienen orden de arresto. Otros exjugadores, tres muy emblemáticos, Sergio Zárate, José Turu Flores y Rolando Zárate, tienen deudas más altas que yo. La mía era de 300 mil dólares; la de ellos es de 500 mil”.

Leé más:

Detuvieron a Nicolás Payarola: cuánto dinero habría perdido Wanda Nara por su exabogado

“FUI VÍCTIMA”: EL DESCARGO DEL PERIODISTA QUIQUE FELMAN TRAS SU DETENCIÓN EN MIAMI

Felman insistió en que nunca tuvo intención de participar en maniobras ilegales ni de perjudicar a nadie. “Fui inducido a tomar decisiones financieras y operaciones que ahora veo que formaban parte de un esquema perjudicial”, remarcó.

El periodista contó cómo funcionaba el sistema: “Me daban un crédito de 300 mil dólares y te ganabas 5000. Si el crédito era de 500 mil dólares, ganabas 10 mil. Nos daban las fichas y nos hacían firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino’”.

Quique Felman (Foto: Instagram @quikefelman)

Felman aseguró que colaboró en todo momento con la Justicia y agradeció el apoyo recibido: “Acá estoy dando la cara, agradezco el apoyo incondicional de todas y todos”.

El escándalo sacudió al ambiente deportivo y periodístico, ya que involucra a figuras conocidas y a una red de deudores que, según Felman, supera los 400 nombres. El periodista ahora busca limpiar su nombre y dejar atrás uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Leé más:

Detuvieron a “El Tío”, un acusado clave por el triple crimen de Florencio Varela

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.