El escándalo sacudió la madrugada de este jueves en San Miguel: Joel Ojeda, conocido por su paso por “Gran Hermano” y su trabajo como azafato, fue detenido por efectivos de la Policía Judicial, personal de Lotería de la Ciudad y la DDI local.

El influencer, que suma más de 460 mil seguidores en redes sociales, quedó en la mira de la Justicia por promocionar casinos ilegales.

El procedimiento se realizó a las 6.30 de la mañana en su domicilio.

Según fuentes judiciales, la orden de detención fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín, a cargo del Dr. Carlos González, a pedido del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

La publicación de Cata Gorostidi.

La causa, caratulada como “Ojeda Joel David s/ Art. 301 bis – Juegos de azar sin autorización pertinente”, apunta directamente a la promoción de plataformas de juego clandestino, un delito que preocupa especialmente por su fácil acceso para menores de edad.

Durante el allanamiento, los agentes identificaron al imputado y secuestraron un iPhone 15, dos notebooks y $398.930 en efectivo.

El fiscal Juan Rozas, de la fiscalía especializada en combatir el juego clandestino, ya había indagado a Ojeda por las publicidades que realizaba en sus redes, pero el ex “Gran Hermano” hizo caso omiso a las advertencias y ahora enfrenta serios problemas judiciales.

El riesgo de perder su cuenta y el antecedente de Morena Rial

La detención de Ojeda reavivó la polémica sobre los influencers que promocionan casinos online. El ex participante de “Gran Hermano 2023” podría perder su perfil de Instagram, tal como le ocurrió recientemente a Morena Rial.

La hija de Jorge Rial, que actualmente está detenida en la Unidad 51 de Magdalena, vio cómo le cerraron sus dos cuentas oficiales por publicitar sitios de apuestas, a pesar de intentar esquivar los controles alterando palabras con emojis.

Morena no se resignó y volvió a recomendar plataformas de juego desde una cuenta secundaria, pero la estrategia no le funcionó: Instagram le cerró el acceso y ya no podrá generar dinero a través de esa vía, lo que complica aún más su situación económica de cara a un posible arresto domiciliario.

El avance de la Justicia contra la promoción de casinos online

La Justicia avanza cada vez con más fuerza contra la promoción de casinos ilegales en redes sociales, una práctica que creció en los últimos años y que pone en riesgo a miles de jóvenes y adolescentes.

Los operativos, como el que terminó con la detención de Joel Ojeda, buscan frenar el avance de estas plataformas y sancionar a quienes las publicitan, sin importar su nivel de popularidad.



