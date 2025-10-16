A nueve meses de su mediática separación del ex Gran Hermano Joel Ojeda, Catalina Gorostidi volvió a apostar al amor.

La ex chica reality anunció la noticia durante su programa de streaming All Access, aunque decidió mantener en privado la identidad de su nueva pareja.

Catalina Gorostidi contó que está de novia

“Estoy de novia. Hoy es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!”, contó Catalina, agregando detalles de su intimidad con el joven que la conquistó.

Y destacó que el reciente encuentro sexual fue en su hogar: “Fue a casa y le re gustaron los perros. Eso es un punto para él”.

Tras la separación de Joel Ojeda, Gorostidi dio vuelta la página y comenzó a escribir una nueva historia de amor.

Catalina Gorostidi respondió a quienes critican su cuerpo:

Catalina Gorostidi se sinceró en su programa de streaming All Access y respondió con dureza a las críticas que recibe en redes sociales por su aspecto físico.

La ex Gran Hermano reveló que atraviesa un trastorno de alimentación, que la llevó a sufrir episodios de salud delicados.

“Estoy re contra podrida”, comenzó diciendo Gorostidi en su descargo.

Catalina explicó que, aunque suele evitar hablar de su cuerpo, esta vez decidió dar detalles de su situación: “La última vez que viajé a Santa Fe no pude ir a una fiesta porque me terminé desmayando en el baño de mi casa. Estoy anémica porque es verdad que no estoy comiendo lo suficiente, pero estoy en tratamiento”.

La influencer remarcó que nunca opina sobre el físico de los demás: “Yo nunca hablé del cuerpo de nadie, jamás. Entonces, lo que me escriben en redes no me interesa porque son personas que ni siquiera conozco”.

