Pese a que vivieron una linda historia de amor (con convivencia incluida) después de haberse conocido en su paso por Gran Hermano, la relación entre Joel Ojeda y Catalina Gorostidi no culminó en buenos términos.

Así quedó reflejado en la conversación que mantuvieron los exparticipantes del reality de Telefe en X (antes Twitter).

Así fue el ida y vuelta de Joel y Catalina:

Foto: Captura de X (@joelojedaa1) Por: Fabiana Lopez

Joel: -La gente que es feliz no rompe las pelo...

Catalina: -¡Entonces, claramente, vos no sos feliz! Sos un pelot...

J: -Te cansaste de ser violenta en la relación y ahora lo seguís siendo 6 meses después. Qué pena.

C: -¡Siempre quedando como el buenito y yo como la hija de p... ! Sos un caradura, pero seguí. Ahora pegás dos portales por mí otra vez.

¡Tremendo!

CATALINA GOROSTIDI CONTÓ QUE SUFRE UN TRASTORNO ALIMENTICIO TRAS RECIBIR CRÍTICAS SOBRE SU CUERPO

Fiel usuaria a las redes sociales, Catalina Gorostidi se cansó de las críticas que recibe por su cuerpo y decidió compartir un profundo video hablando del tema.

“Estoy cansada y voy a hablar un poco porque en todas mis publicaciones que estoy subiendo últimamente con todos los triunfos que estoy logrando con mucho esfuerzo, los mayores comentarios que veo son ‘¡Ay, qué flaca que estás!’ y ‘Estás anoréxica’”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano en un posteo que subió a Instagram.

“Primero, tengo espejo en mi casa, veo cómo estoy y dejo de estar, tengo balanza, tengo amigas, tengo una familia, todo lo que ustedes se preocupan... yo sé cómo estoy”, agregó.

Y siguió: “Les cuento que desde los 17 años tengo un problema de alimentación, un trastorno alimenticio, ustedes lo pueden llamar anorexia, también tuve vigorexia. Los trastornos alimenticios son graves, pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuera la nada misma, este es el cuerpo que yo tengo hoy en día”.

Asimismo, la joven reveló que cuenta con un gran equipo de contención: “Si no les gustan mis fotos porque estoy muy flaca y van a comentar sobre eso, no hace falta porque a mí ya me están ayudando, tengo mi equipo de contención, es mi cuerpo y de los cuerpos no se opina”.

Y cerró, a corazón abierto y esperando que llegue su mensaje a sus seguidores: “Le agradezco a la gente que se preocupa de verdad, pero les digo que tranquilos, que me estoy ocupando de mí, que es mi vida”.