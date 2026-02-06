Los churros caseros tienen algo especial: cuando salen bien, crujientes por fuera y tiernos por dentro, son irresistibles para cualquier paladar. Con una masa básica y una fritura cuidada, se puede lograr un resultado que poco tiene que envidiarle a los de una churrería.

Esta versión apunta justamente a eso: pocos ingredientes, pasos claros y una cocción rápida. En menos de lo que tarda en calentarse el aceite, la masa ya está lista y los churros empiezan a salir dorados, parejos y tentadores. Perfectos para una merienda, una sobremesa o para acompañar un chocolate caliente.

Ingredientes para los churros caseros

Una taza de leche.

125 g de manteca.

250 g de harina leudante.

huevos.

Sal.

Los churros se deben freir en aceite bien caliente en la sartén o en una olla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Calentar la leche con la manteca hasta que hierva. Agregar la harina de golpe y revolver con cuchara de madera hasta que se despegue de los bordes de la cacerola. Retirar del fuego y agregar los huevos de a uno, batiendo constantemente. No agregar el siguiente si la masa no ha absorbido el anterior. Llevar la masa a una manga. Atar de lado a lado de la cacerola , en las asas, un alambre bien finito. Llenarla de aceite hasta la mitad y calentarlo. Con la manga, formar los churros de unos 7 cm de largo y cortar con el alambre. Cocinar hasta dorar y retirar sobre papel absorbente. Espolvorear con azúcar. Se pueden servir con chocolate caliente aparte para sopar.

