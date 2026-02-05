El orgullo de Nicolás Occhiato por demostrar que Luzu TV sería líder absoluto en streaming lo llevó a presumir cuánto gana en dólares, y desató el debate sobre su veracidad.

“Enero, el mejor mes en la historia de Luzu en audiencia”, se jactó el empresario en el texto del video que posteó en Instagram.

Ahí mismo relató: “Les quiero mostrar esto porque la verdad me tiene muy contento. Cuando vamos a ver las estadísticas fue el mejor mes en la historia de Luzu con 8.200.000 de usuarios únicos. Es una locura”.

Así presumió Nicolás Occhiato los números de Luzu TV

“Solo enero en enero hubo más de 116.000 nuevos suscriptores. Es impresionante. El total de visualizaciones de enero fue 91 millones. Es impresionante. No suelo mostrar mucho esto...”.

Los “ingresos estimados” en dólares de Luzu TV

Lo cierto es que al hacer zoom en la pantalla por unos instantes se pudo ver que en la columna “ingresos estimados” se vio que eran 91.458,51 dólares en el mes, lo que guardaba relación con los visitantes únicos del canal de YouTube.

El dato de facturación de Luzu TV que filtró Nico Occhiato.

En plan de debate, Robertino Sánchez Flecha fue contundente en Lape Club Social: “Para una empresa que tiene los empleados, que tiene Luzu, la verdad no me parece un delirio”.

Más allá de las objeciones de Martín Salwe, el panelista insistió: “Yo le puedo sumar la pauta que tiene de auspiciantes, pero me parece que no. Estamos hablando del canal número uno de streaming de Argentina, que factura una cifra que parece fuerte, pero para los empleados que tiene, tampoco es wow”.

“Esto lo digo como interrogante a que todavía la monetización del streaming es un gran desafío, me parece a mí”, cerró.