Las bombas de arroz rellenas son de esas recetas que aparecen seguido en la cocina de las abuelas: simples, sabrosas y pensadas para aprovechar lo que hay en casa. Con una base de arroz bien condimentado y un relleno cremoso, se transforman en bocaditos dorados que funcionan igual de bien para una picada que como entrada.

Además de ser fáciles de preparar, tienen ese equilibrio justo entre crocante por fuera y suave por dentro. Se pueden servir recién hechas, bien calientes, y acompañar con alguna salsa casera o simplemente solas, que ya vienen cargadas de sabor.

Ingredientes para las bombas de arroz

Para 4 personas

300 g de arroz común tipo doble carolina

2 litros de caldo instantáneo de verduras

50 cc de aceite de oliva

2 cdas de pimentón dulce

2 cdas de manteca

2 cebollas de verdeo picadas

Una cebolla picada

Un pimiento colorado cortado en pequeños cubos

3 cdas de perejil picado

Sal fina y pimienta negra molida, a gusto

Para la pasta para freír

4 huevos

2 cdas de harina común de trigo

200 cc de leche

Sal fina, a gusto

Una pizca de nuez moscada

½ l de aceite de girasol

La clave para lograr unas buenas bombas de arroz es realizar un relleno bien sabroso. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

En una sartén saltear en manteca la cebolla, el morrón colorado y la cebolla de verdeo picados. Salpimentar y dejar enfriar. Cocinar el arroz en abundante caldo hirviente de verduras hasta que esté tierno. Inmediatamente colarlo y pasarlo por agua fría para detener la cocción. Una vez bien frío, colocarlo en un bowl, rociarlo con aceite de oliva e incorporarle las verduras salteadas. Espolvorearle pimentón y perejil, y mezclar. Con una cuchara, tomar una porción de arroz y hacer una albóndiga. Aplanar en la mano y colocarle en el centro un cubito de queso muzzarella. Pasar las albóndigas por harina, huevo y panko, en ese orden. En una olla con abundante aceite caliente, freír las albóndigas. Servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/