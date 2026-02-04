La noche del lunes 2 de febrero de 2026 dejó en vilo a miles de fans del reconocido actor argentino. Peter Lanzani arribó de emergencia al Sanatorio Colegiales con un cuadro febril alarmante que no cedía.

Las imágenes que circularon en redes sociales lo mostraban siendo trasladado en silla de ruedas, evidenciando la gravedad de su estado. El diagnóstico no se hizo esperar: apendicitis aguda que requirió intervención quirúrgica inmediata.

LA SOMBRA SILENCIOSA QUE ESTUVO A SU LADO

En medio del revuelo mediático, una figura femenina acompañó cada paso del actor durante esas tensas horas hospitalarias. Se trata de Leila Ceballos, la joven de 25 años que conquistó el corazón del artista y quien decidió mantener un perfil discreto hasta que las circunstancias la pusieron en el foco público.

Leila Ceballos, la novia de Peter Lanzani. Crédito: Instagram

A diferencia de parejas anteriores del protagonista de Argentina 1985, Leila construyó su vida profesional lejos de los flashes y las alfombras rojas. Su mundo transcurre entre estrategias de marketing digital, sesiones fotográficas como modelo y el creciente universo de las relaciones públicas. Una carrera sólida que edificó sin apellidos famosos ni contactos de la farándula.

EL BLANQUEO ROMÁNTICO QUE LLEGÓ DESDE LA PATAGONIA

El romance, que ambos guardaron con celo durante meses, salió a la luz de manera inesperada. Fue la propia Leila quien decidió compartir su felicidad a través de un video en TikTok, capturando momentos de complicidad durante unas vacaciones en Bariloche, Río Negro. Las imágenes de paisajes nevados y sonrisas genuinas confirmaron lo que muchos sospechaban: Peter había encontrado nuevamente el amor.

Leila Ceballos, la novia de Peter Lanzani. Crédito: Instagram

Actualmente, Ceballos ha logrado consolidar su presencia digital con más de 12.600 seguidores en TikTok y 4.015 en Instagram, plataformas donde comparte reflexiones personales, vlogs de su día a día y fragmentos de su vida junto a amigos.

“Decime Leia. Reflexiones, amigos y vlogs”, reza su biografía en TikTok, dejando claro que su contenido busca la autenticidad por encima del espectáculo.