Pepe Ochoa, de LAM, reveló que Peter Lanzani entró a una clínica en silla de ruedas acompañado de su novia.
Ahora, el actor rompió el silencio y reveló qué tuvo y cómo está de salud, luego de haberse sometido a una cirugía.
“Gracias a todos los que se preocuparon. Ya estoy operado y descansando en mi casa”, escribió Peter Lanzani aclarando que está bien de salud.
QUÉ TUVO PETER LANZANI
El actor tuvo un fuerte malestar que comenzó el lunes por la mañana y derivó en una descompensación, por lo que fue trasladado al Sanatorio Colegiales.
Tenía apendicitis y debió someterse a una cirugía, según mostró en una foto publicada donde se lo ve en bata, con su habitual sentido del humor.