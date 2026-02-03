Pepe Ochoa, de LAM, reveló que Peter Lanzani entró a una clínica en silla de ruedas acompañado de su novia.

Ahora, el actor rompió el silencio y reveló qué tuvo y cómo está de salud, luego de haberse sometido a una cirugía.

“Gracias a todos los que se preocuparon. Ya estoy operado y descansando en mi casa”, escribió Peter Lanzani aclarando que está bien de salud.

Peter Lanzani rompió el silencio tras ser internado: publicó una foto en bata luego de su cirugía (Foto: Instagram/@lanzanipeter)

QUÉ TUVO PETER LANZANI

El actor tuvo un fuerte malestar que comenzó el lunes por la mañana y derivó en una descompensación, por lo que fue trasladado al Sanatorio Colegiales.

Tenía apendicitis y debió someterse a una cirugía, según mostró en una foto publicada donde se lo ve en bata, con su habitual sentido del humor.