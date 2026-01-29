Disney+ presentó el nuevo tráiler y el póster oficial de la segunda temporada de Paradise, la serie dramática nominada al Emmy® que regresa con una historia aún más ambiciosa y oscura. La nueva entrega se estrenará el lunes 23 de febrero, exclusivamente en la plataforma, con el lanzamiento inicial de tres episodios, seguidos por nuevos capítulos cada semana.

En esta segunda temporada, la trama se expande más allá del búnker y pone el foco en Xavier, el personaje interpretado por Sterling K. Brown, quien emprende una búsqueda desesperada de su esposa Teri alrededor del mundo. En ese recorrido, el protagonista descubre cómo ha logrado sobrevivir la humanidad durante los tres años transcurridos desde “El Día”, el evento que marcó el quiebre definitivo del orden conocido.

Mientras tanto, el regreso a Paradise muestra un escenario muy distinto al del cierre de la primera temporada. La aparente armonía de la comunidad comienza a resquebrajarse cuando el búnker enfrenta las consecuencias de las decisiones tomadas y salen a la luz nuevos secretos vinculados al origen de la ciudad.

PARADISE TEMPORADA 2: TRÁILER, FECHA DE ESTRENO, ELENCO Y TODO LO QUE SE SABE

El elenco principal vuelve a estar encabezado por Sterling K. Brown, acompañado por Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans, consolidando el peso dramático de la serie.

Además, la temporada contará con participaciones especiales de figuras reconocidas como Shailene Woodley, Thomas Doherty, Raymond Cham Jr., Michael McGrady, Timothy Omundson y Patrick Fischler, que se suman al universo narrativo de Paradise.

Xavier (Sterling K. Brown) busca a Teri y descubre la verdad del mundo exterior.

La serie fue creada por Dan Fogelman, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra y John Requa. Paradise es una producción de 20th Television.

