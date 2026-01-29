Cuando sube la temperatura, las comidas livianas y frescas pasan a ocupar un lugar central en la mesa. En ese contexto, la ensalada de mar aparece como una opción práctica y bien equilibrada, ideal para un almuerzo rápido, una cena frugal o incluso como entrada de un plato completo.

La clave está en el punto justo de cocción de los mariscos y en acompañarlos con vegetales crocantes y un aderezo ácido que refresque el conjunto. Sin técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, esta receta resuelve un plato veraniego con sabor, textura y una presentación que suma.

Ingredientes para la ensalada de mar

Aceite de oliva, c/n.

Un diente de ajo.

100 g de mejillones limpios.

80 g de camarones.

Sal y pimienta a gusto.

15 cc de vino blanco.

Un diente de ajo picado.

Jugo de 1/2 limón.

25 cc de aceite de oliva.

10 g de mostaza

¼ morrón rojo.

2 kani kama.

10 g de perejil picado.

½ cebolla de verdeo.

¼ planta de escarola.

Los mejillones se deben saltear en esta receta. Foto: Cucinare TV

Preparación

Colocar aceite de oliva en una sartén. Agregar un diente de ajo aplastado. Retirar el ajo. Colocar los camarones y mejillones. Colocar vino blanco. Pasarlo a un bowl. Agregar el morrón en juliana. Agregar el kani kama en juliana. Agregar la cebolla de verdeo en aros finos. Agregar la hojas de lechuga cortadas a mano. Agregar el perejil picado. Mezclar el jugo de limón con la mostaza. Agregar el ajo picado. Colocar el aceite de oliva. Mezclar bien. Volcar sobre la ensalada. Servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/