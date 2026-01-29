Cuando sube la temperatura, las comidas livianas y frescas pasan a ocupar un lugar central en la mesa. En ese contexto, la ensalada de mar aparece como una opción práctica y bien equilibrada, ideal para un almuerzo rápido, una cena frugal o incluso como entrada de un plato completo.
La clave está en el punto justo de cocción de los mariscos y en acompañarlos con vegetales crocantes y un aderezo ácido que refresque el conjunto. Sin técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, esta receta resuelve un plato veraniego con sabor, textura y una presentación que suma.
Ingredientes para la ensalada de mar
- Aceite de oliva, c/n.
- Un diente de ajo.
- 100 g de mejillones limpios.
- 80 g de camarones.
- Sal y pimienta a gusto.
- 15 cc de vino blanco.
- Un diente de ajo picado.
- Jugo de 1/2 limón.
- 25 cc de aceite de oliva.
- 10 g de mostaza.
- ¼ morrón rojo.
- 2 kani kama.
- 10 g de perejil picado.
- ½ cebolla de verdeo.
- ¼ planta de escarola.
Preparación
- Colocar aceite de oliva en una sartén.
- Agregar un diente de ajo aplastado.
- Retirar el ajo.
- Colocar los camarones y mejillones.
- Colocar vino blanco.
- Pasarlo a un bowl.
- Agregar el morrón en juliana.
- Agregar el kani kama en juliana.
- Agregar la cebolla de verdeo en aros finos.
- Agregar la hojas de lechuga cortadas a mano.
- Agregar el perejil picado.
- Mezclar el jugo de limón con la mostaza.
- Agregar el ajo picado.
- Colocar el aceite de oliva.
- Mezclar bien.
- Volcar sobre la ensalada.
- Servir.
