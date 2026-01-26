Blender lanzó “Amplio y Luminoso”, su primera sitcom original, protagonizada por Leonora Balcarce y Lula Mangone. La serie estrenó el domingo 25 de enero y presenta un nuevo episodio todos los días a las 22 horas, hasta el jueves 29 de enero.

Protagonizada por Leonora Balcarce y Lula Mangone, la sitcom cuenta con destacadas participaciones especiales de Analía Franchín, Guillermo Coppola, Violeta Urtizberea, Julieta Cardinali, Julieta Zylberberg, Maitina De Marco y Esteban Lamothe, entre otros.

De qué trata “Amplio y Luminoso”

La historia sigue a Cielo y Luna, dos mejores amigas de 40 años que atraviesan un momento bisagra en sus vidas: Cielo se separa y Luna es reemplazada en su trabajo por una inteligencia artificial. Frente al derrumbe personal y profesional, toman una decisión tan impulsiva como inevitable: volver a vivir juntas.

A partir de ese punto, la convivencia se convierte en el disparador perfecto para enredos cotidianos, visitas inesperadas y situaciones desopilantes, en una comedia que reflexiona con humor sobre la amistad adulta, los vínculos y la sensación de no encajar en un mundo cada vez más dominado por lo digital.

Reparto de “Amplio y Luminoso”

Protagonizada por Leonora Balcarce y Lula Mangone, la sitcom cuenta con destacadas participaciones especiales de Analía Franchín, Guillermo Coppola, Violeta Urtizberea, Julieta Cardinali, Julieta Zylberberg, Maitina De Marco y Esteban Lamothe, entre otros.

Ficha técnica de “Amplio y Luminoso”