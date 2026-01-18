Flavio Mendoza desarrolla en Rosario una nueva edición de su espectáculo y, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre, arremetió contra quienes especulan con la venta de tickets.
El bailarín y empresario analizó lo que ocurre en enero 2026 en la temporada teatral de Mar del Plata y Carlos Paz.
“Estoy feliz y tuve un estreno hermoso pero no voy a decir a sala llena porque estoy cansado del papelón a sala llena, todos dicen eso y es papelonero”, reflexionó Flavio.
FLAVIO MENDOZA SOBRE LA TEMPORADA TEATRAL 2026
“Gracias a Dios yo tengo muy buena venta y yo vengo de hacer con mi espectáculo pasado unos 27 mil espectadores con Una Mágica Navidad y vamos 7 mil en este espectáculo así que debería ser el espectáculo más visto a nivel nacional”, explicó el empresario.
Sin embargo, sus críticas no quedaron allí: “Si fuera cierto estaría súper feliz y me encantaría que sea así y que todos tengamos sala llena porque es una industria que gasta muchísimo”.
Finalmente, reveló cómo le está yendo en Rosario: “Me gustaría que fuera real pero lo que pasa es que no es real. Yo soy de la época que todos decíamos que teníamos un éxito y a veces no era así. Acá en Rosario tengo 7 mil entradas vendidas y si cuento lo de Navidad soy el espectáculo más visto. Yo puedo llenar el teatro y decir que tengo localidades agotadas y eso pasa porque AADET no está poniendo los números”.