Monet Inmersivo se transformó en uno de los grandes fenómenos culturales de la temporada porteña.

Desde su desembarco en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, la propuesta atrapó a cientos de visitantes que buscan vivir el arte de una manera completamente diferente: sumergidos en el universo del padre del impresionismo, rodeados de imágenes, sonidos y sensaciones que despiertan todos los sentidos.

La muestra, que se puede visitar de lunes a domingo de 10 a 20, invita a recorrer la vida y obra de Claude Monet a través de proyecciones monumentales, música envolvente y una narrativa que emociona.

Foto: prensa Colón Inmersivo

Cada rincón del espacio se transforma en un lienzo vibrante, donde las obras más emblemáticas del artista francés cobran vida fuera de los marcos y envuelven al público en una atmósfera única.

Una experiencia que rompe los límites entre arte y tecnología

La propuesta va mucho más allá de una simple exposición: Monet Inmersivo utiliza tecnología de punta para crear un recorrido multisensorial.

Las proyecciones en 180 grados, las animaciones y las instalaciones interactivas redefinen la manera de acercarse al arte clásico en la era digital.

Video: Ciudad Magazine

El público puede sacarse fotos en decorados inspirados en los cuadros de Monet, experimentar la realidad virtual con cascos especiales, admirar réplicas de las obras y participar en espacios creativos como mesas de dibujo y salas de proyección.

Todo está pensado para que cada visitante se sienta parte de la obra y viva una experiencia contemplativa y sensorial sin precedentes.

Tradición y modernidad en el corazón de Buenos Aires

La revolución digital que conquistó a millones en el mundo llegó por primera vez al Teatro Colón, fusionando la tradición del arte clásico con la innovación tecnológica. El éxito de la muestra confirma el interés del público por propuestas que dialogan entre el pasado y el futuro, y que invitan a redescubrir a los grandes maestros desde una perspectiva completamente nueva.

Foto: prensa Colón Inmersivo

Monet Inmersivo seguirá en cartel durante varias semanas más, con entradas a la venta a través de Ticketek. La invitación está hecha: vení a despertar tus sentidos y a convertirte en parte de una obra maestra que ya es furor en Buenos Aires.