Flavio Mendoza encontró una forma poco convencional, pero absolutamente funcional, de combinar su intensa rutina artística con la vida familiar.

Durante las temporadas de funciones del Circo del Ánima, el reconocido coreógrafo y productor teatral se instala junto a su hijo Dionisio en una casa rodante de alto nivel que sorprende por su amplitud, su diseño moderno y el nivel de confort que ofrece.

Ubicado estratégicamente junto a la carpa del circo, cerca del Casino de Buenos Aires, el motorhome funciona como un hogar sobre ruedas.

Así es la casa rodante de Flavio Mendoza: lujo, diseño minimalista y confort total para vivir con su hijo | Créditos: Revista Gente

El interior del motorhome se destaca por una estética elegante y minimalista, dominada por tonos neutros como beige, marrón y dorado, que aportan calidez y armonía.

El living es uno de los ambientes principales: cuenta con sillones amplios, una mesa baja, un televisor de grandes dimensiones y detalles decorativos que refuerzan una sensación de lujo discreto. Incluso incluye una chimenea, un elemento poco habitual en este tipo de viviendas móviles, que suma confort y estilo.

Así es la casa rodante de Flavio Mendoza: lujo, diseño minimalista y confort total para vivir con su hijo | Créditos: Revista Gente

LA CASA RODANTE DE FLAVIO MENDOZA

Integrada al espacio social se encuentra la cocina, completamente equipada con electrodomésticos modernos. La heladera de gran tamaño, el microondas y la cocina en tonos metálicos conviven con una mesada de mármol blanco que eleva el diseño del ambiente. Todo está pensado para que la vida diaria resulte práctica, sin resignar estética ni funcionalidad.

Así es la casa rodante de Flavio Mendoza: lujo, diseño minimalista y confort total para vivir con su hijo | Créditos: Revista Gente

El comedor, ubicado a pocos pasos, mantiene la misma línea visual y permite compartir comidas en un entorno cómodo y bien iluminado. La iluminación combina luces blancas y cálidas, generando distintos climas según el momento del día y acompañando el ritmo de la rutina artística.

En un nivel superior se encuentra la habitación principal, equipada con una cama de dos plazas, un amplio placard espejado y un sector destinado al maquillaje y la preparación previa a las funciones. Este espacio resulta clave para Flavio, que necesita comodidad y concentración antes de cada espectáculo.

Así es la casa rodante de Flavio Mendoza: lujo, diseño minimalista y confort total para vivir con su hijo | Créditos: Revista Gente

La casa rodante cuenta además con tecnología de última generación, aire acondicionado, calefacción y sistemas pensados para garantizar el descanso tanto del artista como de Dionisio. Más que una solución temporal, el motorhome se convirtió en un refugio que les permite compartir tiempo juntos sin alejarse del trabajo.