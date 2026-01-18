Georgina Mollo fue “Mili” para toda una generación que creció frente a la pantalla siguiendo las historias de Chiquititas y más tarde la vio reaparecer en Rebelde Way.

Sin embargo, lejos de quedar atrapada en ese recuerdo, la actriz logró algo poco frecuente: correrse del centro mediático y construir una vida propia, lejos de las cámaras, sin renegar de su pasado.

Hoy, con 42 años recién cumplidos, Georgina atraviesa un presente sereno y profundamente personal. Su cumpleaños fue, paradójicamente, el momento que volvió a ponerla en el radar del público.

Así está hoy Georgina Mollo: qué es de la vida de la actriz de Chiquititas y Rebelde Way | Créditos: Instagram @georgiemollo

La celebración, íntima y emotiva, reunió en su casa a varias excompañeras de aquellos elencos que marcaron época. Las imágenes del reencuentro circularon rápidamente por redes sociales y despertaron una ola de nostalgia entre los fanáticos, que volvieron a verla sonriente, relajada y lejos del vértigo televisivo.

Lejos del glamour y la exposición permanente, Mollo eligió otro ritmo de vida. A diferencia de muchos actores infantiles que intentaron sostener la popularidad a cualquier costo, ella tomó distancia de los medios cuando sintió que era necesario.

Así está hoy Georgina Mollo: qué es de la vida de la actriz de Chiquititas y Rebelde Way | Créditos: Instagram @georgiemollo

QUÉ ES DE LA VIDA DE GEORGINA MOLLO

En sus propias palabras, Georgina siente que llegó a esta etapa con la mayoría de sus sueños cumplidos. Su foco está puesto en su familia, en sus hijos y en los vínculos que fue construyendo a lo largo de su vida, tanto los que la acompañan desde la infancia como aquellos que se sumaron con el tiempo.

Así está hoy Georgina Mollo: qué es de la vida de la actriz de Chiquititas y Rebelde Way | Créditos: Instagram @georgiemollo

Aunque se mantiene alejada de los grandes medios, no abandonó del todo el arte. Participa de proyectos puntuales, eligiendo cuidadosamente cada propuesta y sin la presión de tener que estar siempre visible.

Esa libertad le permitió reconciliarse con su historia profesional desde otro lugar, más maduro y equilibrado, donde el pasado no pesa como una etiqueta sino como una experiencia valiosa.