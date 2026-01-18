Durante los años noventa, Eduardo Capetillo se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana. Su imagen quedó grabada en la memoria colectiva gracias a varias telenovelas que marcaron época, especialmente por Marimar.

A los 55 años, lejos del ritmo frenético de los estudios de grabación, el actor atraviesa una etapa muy distinta, caracterizada por el bajo perfil, la vida familiar y una mirada más introspectiva sobre su propio recorrido.

Con el paso del tiempo, y tras acumular una extensa trayectoria en la pantalla chica, el actor decidió correrse del centro de la escena. A diferencia de otros colegas que optaron por reinventarse dentro del mismo circuito mediático, Capetillo eligió un camino más silencioso.

Thalía y Eduardo Capetillo en Marimar

ASÍ ESTÁ HOY EDUARDO CAPETILLO DE MARIMAR

Hoy no mantiene una presencia activa en redes sociales ni participa con frecuencia de eventos públicos, lo que refuerza la idea de un retiro voluntario, al menos parcial, del mundo del espectáculo.

Gran parte de ese cambio está vinculado a su vida personal. Casado desde hace más de tres décadas con Biby Gaytán, Eduardo formó una familia numerosa con cinco hijos, un aspecto que siempre destacó como uno de los pilares de su vida.

Así luce Eduardo Capetillo, recordado por su actuación en Marimar | Créditos: Instagram @Univisión

Las pocas apariciones públicas que se conocen en los últimos años suelen estar relacionadas con celebraciones familiares y, en la mayoría de los casos, se difunden a través de publicaciones de su entorno más cercano.

El reencuentro de los protagonistas de Marimar: Thalía y Eduardo Capetillo en 2023.

En 2021, su nombre volvió a circular con fuerza cuando decidió contar públicamente un problema de salud que había atravesado: un cáncer de piel detectado a tiempo.

La revelación se dio en un video difundido en el canal de YouTube de sus hijas, donde explicó que la exposición prolongada al sol había sido determinante y que, por indicación médica, debía modificar hábitos de vida. El testimonio generó impacto entre sus seguidores y mostró una faceta más vulnerable del actor.

En los últimos meses, Capetillo volvió a ser tema de conversación por su ausencia, junto a su esposa, en la boda de su hija Alejandra. La situación dio lugar a rumores y especulaciones, aunque fiel a su estilo, el actor optó por el silencio y evitó aclaraciones públicas.