La serie “Machos alfa” volvió a arrasar en Netflix con el estreno de su cuarta temporada y se posicionó como lo más visto en España y en el top 10 de 32 países. La comedia creada por Alberto y Laura Caballero sigue sumando fanáticos y, ante el furor, la plataforma confirmó que habrá una quinta temporada.

En los nuevos episodios, los protagonistas se enfrentan a desafíos de la paternidad y los nuevos modelos de familia. Los personajes Santi, Luis, Pedro y Raúl atraviesan situaciones insólitas: desde un campamento para redescubrir la virilidad hasta unas vacaciones en Punta Cana.

Uno de los grandes cambios de esta temporada es que los cuatro amigos deciden alquilar un departamento juntos.

Machos Alfa 4. Escena en Punta Cana. Foto: Netflix

Reparto de Machos Alfa 4

Fernando Gil, Gorka Otxoa, Raúl Tejón y Fele Martínez son los protagonistas.

El elenco se completa con Kira Miró, María Hervás, Paula Gallego, Raquel Guerrero, Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd, y suma la incorporación de la actriz y humorista Patricia Conde.

Gorka Otxoa y Paula Gallego en Machos Alfa 4. Foto: Netflix

¿Cuándo llega la quinta temporada de “Machos alfa”?

El éxito de la serie llevó a que Netflix renovara “Machos alfa” temporada tras temporada.

Y la pregunta de los fanáticos no tardó en llegar: ¿habrá quinta temporada? La respuesta es sí. La plataforma ya confirmó que habrá una nueva entrega, que se estrenará a nivel global.

La noticia se conoció en noviembre, incluso antes del lanzamiento de la cuarta temporada. Por ahora, no hay fecha confirmada para el estreno de los próximos episodios, pero la expectativa es enorme.