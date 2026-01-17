Camila Homs volvió a enamorar a sus seguidores al compartir imágenes de la renovación de su living-comedor, uno de los ambientes más importantes del hogar que comparte con José Sosa. Con un mensaje simple y cercano dejó ver un espacio que combina diseño contemporáneo, calidez y funcionalidad.

El living-comedor se organiza bajo un concepto abierto, donde los ambientes se conectan visualmente y generan una sensación de amplitud. Los grandes ventanales cumplen un rol clave: permiten el ingreso de luz natural durante todo el día y crean una relación directa con el jardín, potenciando el bienestar y la armonía del hogar.

La paleta cromática neutra —blancos, beige, grises suaves y maderas naturales— refuerza una estética relajada, ideal tanto para el descanso como para los encuentros familiares.

El living soñado de Cami Homs: Un espacio de elegancia natural y diseño contemporáneo. Crédito: Instagram

LA MESA “SOÑADA”, PROTAGONISTA DEL COMEDOR

El foco del ambiente es, sin dudas, la mesa de comedor, definida por Homs como “soñada”. La pieza combina una tapa de mármol claro con vetas grises que aporta sofisticación, con una base de madera acanalada de listones verticales que suma textura y personalidad.

Este mix de materiales nobles logra un equilibrio perfecto entre elegancia y calidez, convirtiendo a la mesa en el verdadero corazón del espacio.

El living soñado de Cami Homs: Un espacio de elegancia natural y diseño contemporáneo. Crédito: Instagram

Rodeando la mesa, se destacan sillas de madera en tono marrón, de líneas curvas y estética escandinava. Los asientos tejidos en fibras naturales, como ratán o cuerda, aportan textura, confort y un aire artesanal que dialoga con las tendencias actuales en interiorismo.

Sobre la mesa cuelgan lámparas colgantes de ratán, con forma de globo, que proyectan una luz suave y envolvente. Además de iluminar, funcionan como piezas decorativas que refuerzan la impronta natural del ambiente y aportan un toque orgánico.