A días de convertirse nuevamente en mamá, Cami Homs decidió mostrar cómo vive la antesala del nacimiento de su tercera hija y abrió las puertas de su hogar para revelar algunos de sus espacios más íntimos.

Entre un living XXL al aire libre, una imponente galería rústica y la preparación del delicado rincón destinado a la beba, la modelo compartió detalles del ambiente donde transita esta etapa especial.

En sus redes sociales, donde suele exhibir sus looks, su relación con José Sosa y momentos cotidianos, la influencer publicó una imagen del pequeño espacio que armó para recibir a Aitana.

Así es la imponente casa de Cami Homs: living en el jardín, galería rústica y el rincón creado para Aitana | Créditos: Instagram @camihoms

Allí se destaca un moisés, un cambiador, un almohadón en forma de flor y otro bordado con el nombre de la beba, todo en tonos beige y blanco, paleta que acompaña la estética general de la casa.

En otras publicaciones recientes, Cami mostró su sala de estar, uno de sus lugares preferidos. Allí se la ve tomando mate con un look sporty chic, rodeada de un ambiente que combina estilo nórdico con influencias rústicas y naturales.

El espacio cuenta con un moderno sillón redondo blanco, un gran espejo de pie con marco de madera, una chimenea empotrada, una planta de hojas verdes y sillas de madera con almohadones claros. El piso de porcelanato símil madera oscura contrasta con las paredes blancas y refuerza la armonía visual.

Así es la imponente casa de Cami Homs: living en el jardín, galería rústica y el rincón creado para Aitana | Créditos: Instagram @camihoms

ASÍ ES LA CASA DE CAMI HOMS

La habitación principal mantiene la misma impronta minimalista. Con grandes ventanales, cortinas blancas y una cama con respaldo capitoné gris claro, el dormitorio prioriza la entrada de luz natural y la sensación de amplitud.

Así es la imponente casa de Cami Homs: living en el jardín, galería rústica y el rincón creado para Aitana | Créditos: Instagram @camihoms

Allí también se ve una cómoda blanca con varios cajones, una maceta de interior y un televisor de tamaño mediano. El balcón ofrece un plus: funciona como una pequeña galería rústica con sillas y mesa de madera, ideal para sentarse a tomar mates o simplemente contemplar el exterior.

Así es la imponente casa de Cami Homs: living en el jardín, galería rústica y el rincón creado para Aitana | Créditos: Instagram @camihoms

Uno de los sectores que más llama la atención es la galería ubicada junto al jardín. Con un sillón en L beige, almohadones con frases en inglés, una mesa baja blanca y una enorme maceta con una planta de hojas grandes, el espacio invita a relajarse en los días cálidos.

Las ventanas amplias con cortinas translúcidas aportan luminosidad y completan la estética contemporánea.

Así es la imponente casa de Cami Homs: living en el jardín, galería rústica y el rincón creado para Aitana | Créditos: Instagram @camihoms

El exterior también tiene como protagonista una piscina rodeada de árboles y espacios verdes. Según compartió la modelo, por las noches se ilumina y refleja tonos azulados que generan un ambiente moderno y sereno.