El estudio de La Mañana con Moria se llenó de risas y asombro cuando Moria Casán descubrió en pleno aire que El Tirri tiene tres hijas, cada una viviendo en un país distinto. La confesión del músico dejó a la conductora y a todo el equipo sin palabras.
“No sabía, perdón, ¡No sabía que tenías hijos! Me acabo de enterar”, lanzó la conductora, impatada mientras el primo de Marcelo Tinelli respondía con total naturalidad: “Sí, tengo tres hijas”.
“Yo te imagino solo siempre con Mimi (Alvarado) y que sos así como un vagabundo, un aventurero del mundo”, expresó Moria anonadada y el Tirri detalló: “Sí, son de madres diferentes”.
TRES HIJAS, TRES PAÍSES: LA VIDA DE LAS HIJAS DE EL TIRRI
El Tirri sorprendió aún más al contar que sus hijas viven en diferentes partes del mundo: “Tengo tres hijas con tres diferentes mujeres. Tengo a Caterina, de 32, que vive en Miami. Tengo a Francesca, de 28, que vive en Iowa. Y tengo a Luna, de 23, que vive en Brasil, Sao Paulo”.
“Pero qué tipo, para hacer un reality vos solo, tan aventurero, qué personajón sos. Y además de tres mujeres diferentes, viven en diferentes lugares”, lo elogió Moria y él comentó: “Y yo viajo a los tres lugares para verlas a cada una”.
