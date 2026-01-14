Cuando sube la temperatura, los platos con pescados y mariscos ganan protagonismo. No solo porque son más livianos, sino porque se puede cocinar fácilmente y son muy sabrosos y esta cazuela de mariscos es ideal para disfrutar en verano.

De la mano del chef peruano Jhon Ventura, la receta propone trabajar distintos frutos de mar en conjunto, sellarlos rápido y darles profundidad con ají panka, vino blanco y una base cremosa que envuelve sin tapar. El acompañamiento con arroz negro termina de cerrar un plato completo, vistoso y muy veraniego.

Ingredientes para la cazuela de mariscos

Para la cazuela de mariscos

200 g de salmón fresco

200 g de pulpo cocido

200 g de langostinos crudos, pelados y desvenados

200 g de tubos de calamar

200 g de mejillones

2 dientes de ajo picados

Sal, a gusto

Aceite neutro u oliva

2 cdas de ají panka en pasta

½ taza de vino blanco seco

1 taza de salsa de camarón o fumet de pescado

200 cc de crema de leche

1 cdta de curry suave

Para el arroz negro

2 tazas de arroz blanco cocido

2 dientes de ajo

Un chorrito de vino blanco

1 sobre de tinta de calamar

100 cc de crema de leche

Cilantro fresco picado

Langostinos frescos, un fruto de mar que se luce en esta receta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

En un bowl, colocar el salmón picado en trozos iguales, luego agregar el pulpo, los langostinos, el calamar y los mejillones. Sazonar con sal y ajo. Colocar aceite en un wok, añadir los mariscos y cocinar a fuego medio hasta sellar. Agregar el ají panka en pasta, dejar dorar y luego sumar el vino blanco. Cocinar hasta que se evapore el alcohol. Al evaporarse, añadir la salsa de camarón, la crema de leche y el curry . Apagar el fuego y reservar. Para el arroz, en una cacerola con un aceite colocar los ajos y el vino blanco hasta desglasar. Sumar el arroz cocido y revolver por unos segundos. Añadir la tinta de calamar, la crema de leche y, por último, aromatizar con cilantro.

Es importante tomar en cuenta que la cocción de los mariscos es delicada, por eso debe ser rápida.

