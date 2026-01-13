Rocío Robles y Adrián Suar fueron fotografiados en el barrio Las Cañitas, en Buenos Aires. La pareja eligió pasar una tarde tranquila visitando una cafetería y panadería.

Luego del viaje a Roma, donde por primera vez postearon fotos juntos, Adrián y Rocío continúan viviendo su amor en la capital argentina.

Rocío Robles y Adrián Suar en Buenos Aires. Crédito: SPQ

Hace casi un mes, tras meses de especulaciones y rumores, Adrián Suar blanqueó su romance con Rocío Robles. El actor y productor sorprendió al compartir una postal de sus vacaciones juntos en Italia, imagen con la que confirmó oficialmente una relación que, según su entorno, venía afianzándose desde hacía tiempo.

La confirmación llegó a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde Suar publicó por primera vez una foto junto a la periodista deportiva.