En Barrio Parque, uno de los sectores más exclusivos, silenciosos y arbolados de la Ciudad de Buenos Aires, Benjamín Vicuña construyó una imponente residencia de cuatro plantas que se destaca por su arquitectura clásica, estética europea y una fuerte impronta familiar.

En diferentes posteos en sus redes sociales, el actor abrió las puertas de su hogar y compartió detalles íntimos sobre la inspiración detrás de cada ambiente. La casa, de casi 500 metros cuadrados, cuenta con cinco dormitorios y ocho baños, distribuidos de manera funcional, elegante y pensada para la vida cotidiana.

Desde el ingreso, la vivienda transmite una sensación de calma y armonía. Los ambientes se conectan de forma natural, con techos altos, grandes ventanales y una paleta de colores neutros que potencian la luminosidad. “Nada parece excesivo; todo está pensado para ser habitado”, describe el medio.

La impactante casa de Benjamín Vicuña en Barrio Parque. Crédito: Instagram

CÓMO ES LA CASA DE BENJAMÍN VICUÑA

Uno de los espacios más significativos para el actor es la biblioteca, un ambiente que refleja su costado más íntimo y emocional. Allí, entre estanterías colmadas de libros y objetos personales, se destaca un retrato de Blanca, su hija fallecida, que ocupa un lugar central y cargado de simbolismo.

Según diferentes publicaciones, ese rincón resume el espíritu de la casa: un equilibrio entre belleza, sensibilidad y vida real, donde cada detalle funciona como un guiño personal que narra parte de su historia.

La estética general del hogar se inspira en estilos europeos, con claras referencias francesas e inglesas, visibles en molduras, escaleras, aberturas y proporciones clásicas. Sin embargo, lejos de resultar solemne, la casa se percibe cálida y luminosa, gracias a los amplios ventanales que conectan el interior con el exterior y convierten a la luz natural en protagonista absoluta.