Una grave y preocupante situación rodea a Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano, quien denunció haber sido víctima de un presunto secuestro durante sus vacaciones en Punta Cana.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, donde aseguró haber mantenido contacto directo con el influencer en las horas posteriores al episodio.

Según relató, Holder habría vivido un verdadero calvario dentro de un hotel cinco estrellas del reconocido destino turístico. “Están pasando cosas fuertes con Tomás Holder. La información de último momento es que denuncia que fue retenido ilegítimamente de su libertad y hay mucha preocupación por él”, expresó el conductor.

Holder aseguró que sufrió el robo de una importante suma de dinero dentro del hotel. “Me dice que lo peor no fue la plata, sino que no los dejaban salir del hotel. Habla directamente de una retención ilegítima de la libertad”, contó Etchegoyen al aire.

EL DRAMÁTICO SECUESTRO DE HOLDER EN PUNTA CANA

El periodista detalló que, según Holder, tanto él como su pareja fueron presionados para pagar una cena valuada en 220 dólares a la que no asistieron debido a que su novia se sentía mal.

“Nos hicieron pagar una cena a la que no fuimos. Si no pagábamos, no nos dejaban salir y querían que perdiéramos el vuelo”, habría explicado el influencer en diálogo con el conductor.

Holder apuntó directamente contra el establecimiento donde se alojaba, un hotel cinco estrellas llamado Royal Tonchic Punta Cana. Allí no solo habrían ocurrido los robos sino también las restricciones para abandonar el lugar, situación que generó un profundo estado de angustia y temor.

“Nos robaron en la habitación y además me robaron en la cara. Se reían y decían que iban a hacer un informe”, habría agregado Holder, de acuerdo a lo contado por Etchegoyen, quien no dudó en calificar el episodio como “gravísimo”. “Esto que está denunciando Tomás es un secuestro. Es una reducción ilegítima de la libertad”, afirmó el comunicador.

En medio de la conmoción, Holder también habría manifestado su intención de advertir a otros turistas. “Solo quiero que como argentino jamás les pase algo así. Hay familias que no se pueden permitir un viaje así y no estaría bueno que caigan en manos de ladrones”, habría dicho, siempre según la versión difundida en el programa.

Etchegoyen cerró su intervención con un mensaje de preocupación, asegurando que perdió contacto con Holder durante algunas horas. “Espero que haya podido salir de Punta Cana. Me preocupa que haya sucedido algo peor de lo que cuenta. Nunca escuché algo así”, concluyó.