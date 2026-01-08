Las empanadas fritas son un clásico que atraviesa provincias, sobremesas y debates eternos. En el norte argentino, la discusión es clara y no admite medias tintas: ¿tucumanas o salteñas? Cada una tiene su identidad bien marcada, su forma de preparar el relleno y hasta su manera de servirse, pero ambas comparten algo fundamental: son un emblema de la cocina popular.
Mientras la empanada salteña se destaca por su relleno más jugoso, con papa y carne picada, la tucumana apuesta fuerte por la carne cortada a cuchillo, la cebolla y la grasa bien presente. Dos estilos distintos, dos tradiciones arraigadas y un mismo ritual: freírlas y comerlas bien calientes, casi sin esperar.
Ingredientes para las empanadas
Versión salteña
- 500 g de carne picada (nalga o bola de lomo).
- 2 papas chicas en cubitos.
- Una cebolla grande.
- Una cda de ají molido.
- Una cda de pimentón.
- Una cdta de comino.
- Un huevo duro picado.
- 3 plantas de verdeo parte verde.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Grasa o aceite.
Versión tucumana
- 500 g de carne cortada a cuchillo (matambre).
- 2 cebollas.
- Una cebolla de verdeo.
- Una cda de pimentón.
- Una cdta de ají molido.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Grasa derretida.
- Una cdta de comino.
- Caldo, c/n.
Salsa yasgua
- 2 tomates redondos rojos, si son maduros mejor.
- Un ají picante (rocoto).
- 2 cdas de aceite de oliva.
- Un diente de ajo rallado.
- Sal.
Procedimiento
Salteña
- Dorar la cebolla, agregar la carne y cocinar hasta que cambie de color.
- Incorporar las papas, condimentos y un chorrito de agua.
- Cocinar tapado hasta que la papa esté tierna.
- Enfriar y agregar el huevo duro picado.
Tucumana
- Dorar la cebolla en grasa.
- Agregar la carne y cocinar a fuego fuerte.
- Condimentar y sumar la cebolla de verdeo al final.
- Enfriar antes de rellenar.
Yasgua
- Rallar el tomate.
- Rallar el ajo y el rocoto fino.
- Mezclar todo, agregar aceite de oliva y sal.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/