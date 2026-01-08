Las empanadas fritas son un clásico que atraviesa provincias, sobremesas y debates eternos. En el norte argentino, la discusión es clara y no admite medias tintas: ¿tucumanas o salteñas? Cada una tiene su identidad bien marcada, su forma de preparar el relleno y hasta su manera de servirse, pero ambas comparten algo fundamental: son un emblema de la cocina popular.

Mientras la empanada salteña se destaca por su relleno más jugoso, con papa y carne picada, la tucumana apuesta fuerte por la carne cortada a cuchillo, la cebolla y la grasa bien presente. Dos estilos distintos, dos tradiciones arraigadas y un mismo ritual: freírlas y comerlas bien calientes, casi sin esperar.

Ingredientes para las empanadas

Versión salteña

500 g de carne picada (nalga o bola de lomo).

2 papas chicas en cubitos.

Una cebolla grande.

Una cda de ají molido.

Una cda de pimentón.

Una cdta de comino.

Un huevo duro picado.

3 plantas de verdeo parte verde.

Sal y pimienta, a gusto.

Grasa o aceite.

Versión tucumana

500 g de carne cortada a cuchillo (matambre).

2 cebollas.

Una cebolla de verdeo.

Una cda de pimentón.

Una cdta de ají molido.

Sal y pimienta, a gusto.

Grasa derretida.

Una cdta de comino.

Caldo, c/n.

Salsa yasgua

2 tomates redondos rojos, si son maduros mejor.

Un ají picante (rocoto).

2 cdas de aceite de oliva.

Un diente de ajo rallado.

Sal.

Procedimiento

Salteña

Dorar la cebolla, agregar la carne y cocinar hasta que cambie de color. Incorporar las papas, condimentos y un chorrito de agua. Cocinar tapado hasta que la papa esté tierna. Enfriar y agregar el huevo duro picado.

Tucumana

Dorar la cebolla en grasa. Agregar la carne y cocinar a fuego fuerte. Condimentar y sumar la cebolla de verdeo al final. Enfriar antes de rellenar.

Yasgua

Rallar el tomate. Rallar el ajo y el rocoto fino. Mezclar todo, agregar aceite de oliva y sal.

