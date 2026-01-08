El sábado 10 de enero a las 23:15, eltrece pone al aire “Captura Salvaje”, una serie documental que se mete de lleno en el universo extremo de la pesca del langostino en Puerto Rawson, Chubut. La propuesta, producida por StoryLab, combina el formato docu-reality con una dosis de aventura y tensión que promete dejar al público al borde del sillón.

A lo largo de seis episodios de entre 20 y 25 minutos, la serie sigue de cerca a empresarios, capitanes y tripulaciones que se juegan todo en cada salida al mar. El trabajo es duro y peligroso: tormentas, presión constante y decisiones límite marcan la rutina de quienes buscan la mejor captura en una industria que mueve más de 2.000 millones de dólares al año.

En cada capítulo, los espectadores serán testigos de accidentes, problemas técnicos e incluso un naufragio, mostrando que la pesca del langostino salvaje es mucho más que una simple faena: es un desafío físico y mental donde el riesgo está siempre presente.

Fotograma de Captura Salvaje, la docuserie de eltrece (Foto: gentileza eltrece)

Los protagonistas no dudan en comparar su trabajo con la “Champions League” de la pesca, sobre todo después de un 2023 complicado por la caída de los precios internacionales y la competencia del langostino de criadero. La presión por lograr la mejor captura es constante y cada decisión puede cambiarlo todo.

“Captura Salvaje” no se queda solo en alta mar. La serie acompaña el recorrido del langostino desde las cubiertas de los barcos hasta las plantas de procesamiento y los restaurantes más exclusivos, incluso aquellos con Estrellas Michelin en Europa. Así, el ciclo muestra la magnitud de la cadena productiva y la importancia de cada eslabón, con una mirada tanto técnica como humana.

PAOLA RODRÍGUEZ DONN: ROMPER BARRERAS EN UN MUNDO DE HOMBRES

La narrativa, cargada de realidad, épica y tensión en tiempo real, expone un universo poco explorado desde una perspectiva argentina, pero con impacto internacional. El mar impone sus propias reglas y el precio de la mejor captura puede ser muy alto.

Entre las historias que se destacan en la serie está la de Paola Rodríguez Donn, de 45 años, una de las pocas mujeres dedicadas a la pesca artesanal en Argentina. En diálogo con TN, Paola contó que lo más difícil no son los temporales ni las jornadas interminables, sino el machismo de un ambiente históricamente masculino.

Paola Rodríguez Donn en Captura Salvaje (Foto: gentileza eltrece)

Su primer embarque, a los 21 años, fue toda una odisea: durmió en terminales de colectivos hasta conseguir trabajo en la flota y cumplir su sueño de navegar. Hoy, Paola realiza tareas que van desde cargar cajones de pescado hasta soportar el frío extremo, y asegura que, pese al desgaste físico y psicológico, volvería a elegir la misma vida.

Su conexión con el mar y la adrenalina de enfrentar temporales son su motor, y su historia inspira a otras jóvenes a animarse a romper barreras en un mundo donde el riesgo y la pasión van de la mano.

