Los wraps vegetarianos son una gran alternativa cuando se busca algo práctico, fresco y con buen sabor, sin caer siempre en la ensalada. Sirven para preparar un almuerzo liviano, una cena rápida o incluso como finger food para una mesa compartida, y tienen la ventaja de que se pueden armar a gusto, cambiando verduras y salsas.
En esta versión, la clave está en hacer la masa casera y sumar un relleno bien salteado, con vegetales cortados en juliana y un toque agridulce que equilibra todo. El cierre ideal lo da la mayonesa de albahaca, que aporta frescura y un sabor intenso sin tapar al resto de los ingredientes.
Ingredientes
Para el wrap
- 150 g de harina 0000 Día.
- 150 g de harina integral Día.
- 2 cdas de aceite de oliva Día.
- Una cda de sal fina.
- 190 cc de agua.
Para el relleno
- Un diente de ajo.
- 100 g de zucchini.
- 100 g de morrón rojo.
- 100 g de morrón verde.
- 100 g de cebolla morada.
- Perejil.
- Repollo morado.
- Salsa inglesa.
- Aceite de oliva Día.
- Una cdta de azúcar.
- Sal y pimienta, a gusto.
Para la mayonesa de albahaca
- 200 g de mayonesa Día.
- 30 g de leche Día.
- 40 g de albahaca fresca.
Procedimiento
- Para la masa de wraps
- En un bowl, incorporar las harinas, la sal y mezclar bien con el agua y el aceite.
- Amasar por 10 minutos y dejar reposar al menos 30 minutos la masa para luego dividir en bollos de 50 g y estirarlos con palote.
- Cocinar los discos en una sartén a fuego medio.
Para el relleno
- Saltear en aceite el zucchini, los morrones, la cebolla morada cortados en juliana y el ajo picado bien fino.
- Incorporar la salsa inglesa, la cdta de azúcar, salpimentar y fuera del fuego agregar el perejil bien picado y el repollo morado en juliana.
- Rellenar los wraps y acompañar con mayonesa de albahaca.
Para la mayonesa de albahaca
- Mixear todos los ingredientes hasta tener una pasta homogénea.
