Los wraps vegetarianos son una gran alternativa cuando se busca algo práctico, fresco y con buen sabor, sin caer siempre en la ensalada. Sirven para preparar un almuerzo liviano, una cena rápida o incluso como finger food para una mesa compartida, y tienen la ventaja de que se pueden armar a gusto, cambiando verduras y salsas.

En esta versión, la clave está en hacer la masa casera y sumar un relleno bien salteado, con vegetales cortados en juliana y un toque agridulce que equilibra todo. El cierre ideal lo da la mayonesa de albahaca, que aporta frescura y un sabor intenso sin tapar al resto de los ingredientes.

Ingredientes

Para el wrap

150 g de harina 0000 Día.

150 g de harina integral Día.

2 cdas de aceite de oliva Día.

Una cda de sal fina.

190 cc de agua.

Para el relleno

Un diente de ajo

100 g de zucchini.

100 g de morrón rojo.

100 g de morrón verde.

100 g de cebolla morada.

Perejil.

Repollo morado.

Salsa inglesa.

Aceite de oliva Día.

Una cdta de azúcar.

Sal y pimienta, a gusto.

Para la mayonesa de albahaca

200 g de mayonesa Día.

30 g de leche Día.

40 g de albahaca fresca.

Wraps de vegetales, una receta que sale fácil y rápido. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la masa de wraps En un bowl, incorporar las harinas, la sal y mezclar bien con el agua y el aceite. Amasar por 10 minutos y dejar reposar al menos 30 minutos la masa para luego dividir en bollos de 50 g y estirarlos con palote. Cocinar los discos en una sartén a fuego medio.

Para el relleno

Saltear en aceite el zucchini , los morrones, la cebolla morada cortados en juliana y el ajo picado bien fino. Incorporar la salsa inglesa, la cdta de azúcar, salpimentar y fuera del fuego agregar el perejil bien picado y el repollo morado en juliana. Rellenar los wraps y acompañar con mayonesa de albahaca.

Para la mayonesa de albahaca

Mixear todos los ingredientes hasta tener una pasta homogénea.

