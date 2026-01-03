En pleno diciembre y comenzada la temporada de verano, Malena Guinzburg y Adrián, su novio, viajaron a El Chaltén.

La conductora escogió un viaje al sur argentino para pasar las últimas semanas del año en pareja.

Las fotos de Malena Guinzburg con su novio de vacaciones en El Chaltén | Créditos: Instagram @mguinzburg

En su cuenta de Instagram, publicó un álbum de fotos junto con su novio, pero también de paisajes impactantes con picos nevados y rutas vacías.

MALENA GUINZBURG EN EL CHALTÉN

En el marco de las vacaciones de verano, Malena recorrió senderos, rutas y caminos sin demasiado turismo y con un gran ojo fotográfico.

Este año habían viajado a Europa a transitar distintas ciudades en el invierno de El Viejo Continente.