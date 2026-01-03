En pleno diciembre y comenzada la temporada de verano, Malena Guinzburg y Adrián, su novio, viajaron a El Chaltén.
La conductora escogió un viaje al sur argentino para pasar las últimas semanas del año en pareja.
En su cuenta de Instagram, publicó un álbum de fotos junto con su novio, pero también de paisajes impactantes con picos nevados y rutas vacías.
En el marco de las vacaciones de verano, Malena recorrió senderos, rutas y caminos sin demasiado turismo y con un gran ojo fotográfico.
Este año habían viajado a Europa a transitar distintas ciudades en el invierno de El Viejo Continente.