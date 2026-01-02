Rodrigo Lussich y Mario Massaccesi despidieron el 2025 lejos de la Argentina, pero muy cerca uno del otro. Ambos conductores eligieron Madrid como destino para celebrar el fin de año.

Pasaron las últimas horas de 2025 en la Puerta del Sol. El momento no pasó inadvertido y fue el propio Lussich quien se encargó de registrarlo y compartirlo en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, el conductor de Intrusos mostró la escena con entusiasmo, rodeado por una multitud que ya comenzaba a concentrarse para recibir el Año Nuevo. “Mario querido, estamos en Madrid. Es una cosa de locos”, expresó con alegría.

Massaccesi viajó a Madrid y se encontró con Lussich en el aeropuerto: se fueron a jugar al bowling (Foto: Movilpress).

MASSACCESI Y LUSSICH EN MADRID

El conductor de Cuestión de Peso viajó a Madrid desde Buenos Aires para pasar fin de año en la Puerta del Sol.

Por su parte, Rodrigo Lussich ya estaba recorriendo Europa y llegó a la capital española desde Viena.

El encuentro casual se dio entre las cintas para retirar el equipaje en el aeropuerto de Barajas y luego se fueron juntos a jugar al bowling.