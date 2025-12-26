Mario Massaccesi puso en palabras un momento bisagra: 25 años de trabajo ininterrumpido en El Trece y TN, una trayectoria que no solo marcó su carrera, sino también su identidad personal.

Para celebrar la fecha, el periodista compartió en redes un video emotivo.

Mario Massaccesi celebró sus 25 años en eltrece y TN. Video: Instagram @mariomassaccesi1

EL MENSAJE DE MARIO MASSACCESI

“Hoy cumplo 25 hermosos años en @eltrecetv & @todonoticias. Estoy conmovido y agradecido porque lo sigo eligiendo. No es casual que haya empezado un 26 de diciembre, que es el Día del Agradecimiento. Se me pasó volando y todo, pero todo, ha valido mi alegría. ¡Hagamos un hermoso día!”, escribió junto a las imágenes, en las que repasa distintos hitos de su historia profesional.

Mario Massaccesi celebró 25 años en El Trece y TN. Crédito: Instagram

El video funciona como una línea de tiempo sensible y poderosa. Se lo ve a Massaccesi en Cuba, entrevistando con su sonrisa pícara a Cecilia Bolocco el día de su casamiento con Carlos Menem, cubriendo el incendio de un shopping en Paraguay, caminando por Wall Street, en el Vaticano, en una boda de la realeza y también en un comedor de cartoneros. Escenarios opuestos, realidades diversas, pero una constante: su calidez y su calidad periodística, intactas pese al paso del tiempo y a la variedad de coberturas.

LA REACCIÓN DE SUS COLEGAS

La publicación no tardó en llenarse de mensajes afectuosos de colegas y amigos. “El mejor”, escribió Valeria Sampedro. “Profesional, buena gente, un animal del trabajo. Felicitaciones a mi gran amigo y conductor”, expresó Matías Bertolotti. “Qué orgullo, amigo”, sumó Paula Bernini. A los saludos se agregó también Viviana Saccone, quien le dedicó unas palabras cargadas de cariño: “Feliz aniversario, Mario querido. Te sobran motivos para estar orgulloso. Abrazo enorme”.