El sándwich de milanesa tucumano no es solo una comida: es un emblema del noroeste argentino cuya popularidad llegó a todos los rincones del país. Parte del secreto de su éxito está en la forma de hacerlo, respetando sus ingredientes clásicos y las técnicas adecuadas.

El pan sanguchero -una mezcla entre figaza, pan de Viena y francés- es suave, con una costra liviana y una miga húmeda que acompaña. Apenas tostado, suma capas de milanesa frita, lechuga cortada finita al estilo del repollo y rodajas de tomate casi transparentes.

Dicho esto, a continuación se destacan 10 consejos clave para hacer el mejor sándwich de milanesa tucumano en casa.

El sándwich de milanesa tucumano lleva lechuga cortada finita y tomate. Foto: Cucinare TV

10 consejos para hacer el sándwich de milanesa tucumano

Estirar la carne de milanesa con el martillo de carne y pinchar con un tenedor. Macerar la carne en el huevo batido con ajo picado, sal, pimienta y perejil fresco picado. Usar sólo pan rallado. Empanar la carne en una fuente donde pueda cubrirla con un separador de nylon, y aplastarla con el palote. Freír en abundante aceite vuelta y vuelta, apenas dorada, para que la carne no se endurezca. Para alivianar la mayonesa, añadirle una cucharada de leche y mezclar. La lechuga debe estar cortada en tiritas, como si fueran fideos. Las rodajas de tomate deben ser finitas. La milanesa se corta en lonjas del ancho del pan y se superpone. El pan sanguchero se consigue en San Miguel de Tucumán; debe ser suave como el pan de Viena, del tamaño de una flautita o baguette.

