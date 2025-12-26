Flor Vigna volvió a despertar curiosidad entre sus seguidores al mostrar detalles de su casa, un espacio que se aleja de las tendencias minimalistas más rígidas y apuesta por una identidad propia.

Con una combinación poco habitual de estilo antiguo, soluciones prácticas y una decoración creativa, la artista logró transformar su hogar en un reflejo fiel de su personalidad inquieta y expresiva.

Flor Vigna. Foto: IG | florvigna

Lejos de buscar una estética impersonal, Flor eligió conservar elementos clásicos y adaptarlos a su vida cotidiana. La vivienda presenta una base de estilo antiguo que se percibe en las aberturas, los marcos y ciertas estructuras originales, pero convive con decisiones modernas pensadas para la comodidad y el uso diario.

Flor Vigna

Uno de los grandes protagonistas del hogar es el piso vinílico, una elección que combina practicidad, resistencia y estética. Este material recorre los ambientes aportando continuidad visual y una sensación de calidez que equilibra los elementos más antiguos de la casa.

Así es la casa de Flor Vigna: estilo antiguo, piso vinílico y una cocina intervenida con stickers | Créditos: Instagram @florivigna

ASÍ ES LA CASA DE FLOR VIGNA

La cocina es, sin dudas, el espacio más llamativo. Allí, Flor Vigna decidió romper con cualquier formalidad y decorarla con una gran cantidad de stickers que cubren muebles y electrodomésticos.

La intervención convierte al ambiente en un espacio lúdico y lleno de color, donde cada adhesivo suma un guiño personal. Lejos de una cocina tradicional, el resultado es creativo, descontracturado y completamente alineado con su espíritu artístico.

Así es la casa de Flor Vigna: estilo antiguo, piso vinílico y una cocina intervenida con stickers | Créditos: Instagram @florivigna

El living mantiene una estética más serena, aunque sin perder carácter. Los muebles de madera y los sillones amplios refuerzan el aire clásico del espacio, mientras que los tonos neutros en paredes y textiles permiten que los objetos decorativos tomen protagonismo. Cuadros, fotografías personales y plantas aportan vida y refuerzan la sensación de hogar vivido, no de showroom.

En el dormitorio, Flor continuó con la misma lógica estética. Los detalles antiguos se combinan con textiles suaves y colores claros que aportan luminosidad y tranquilidad. La elección de muebles de madera refuerza la continuidad visual con el resto de la casa y crea un ambiente íntimo, pensado para el descanso.