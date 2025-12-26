Flor Vigna volvió a despertar curiosidad entre sus seguidores al mostrar detalles de su casa, un espacio que se aleja de las tendencias minimalistas más rígidas y apuesta por una identidad propia.
Con una combinación poco habitual de estilo antiguo, soluciones prácticas y una decoración creativa, la artista logró transformar su hogar en un reflejo fiel de su personalidad inquieta y expresiva.
Lejos de buscar una estética impersonal, Flor eligió conservar elementos clásicos y adaptarlos a su vida cotidiana. La vivienda presenta una base de estilo antiguo que se percibe en las aberturas, los marcos y ciertas estructuras originales, pero convive con decisiones modernas pensadas para la comodidad y el uso diario.
Uno de los grandes protagonistas del hogar es el piso vinílico, una elección que combina practicidad, resistencia y estética. Este material recorre los ambientes aportando continuidad visual y una sensación de calidez que equilibra los elementos más antiguos de la casa.
ASÍ ES LA CASA DE FLOR VIGNA
La cocina es, sin dudas, el espacio más llamativo. Allí, Flor Vigna decidió romper con cualquier formalidad y decorarla con una gran cantidad de stickers que cubren muebles y electrodomésticos.
La intervención convierte al ambiente en un espacio lúdico y lleno de color, donde cada adhesivo suma un guiño personal. Lejos de una cocina tradicional, el resultado es creativo, descontracturado y completamente alineado con su espíritu artístico.
El living mantiene una estética más serena, aunque sin perder carácter. Los muebles de madera y los sillones amplios refuerzan el aire clásico del espacio, mientras que los tonos neutros en paredes y textiles permiten que los objetos decorativos tomen protagonismo. Cuadros, fotografías personales y plantas aportan vida y refuerzan la sensación de hogar vivido, no de showroom.
En el dormitorio, Flor continuó con la misma lógica estética. Los detalles antiguos se combinan con textiles suaves y colores claros que aportan luminosidad y tranquilidad. La elección de muebles de madera refuerza la continuidad visual con el resto de la casa y crea un ambiente íntimo, pensado para el descanso.