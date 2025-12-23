Tras una noche intensa y cargada de adrenalina, Flor Vigna eligió un festejo íntimo y profundamente emocional. Luego de vencer por decisión de los jueces a Mica Viciconte, la bailarina y cantante compartió en sus redes sociales cómo atravesó el día después del combate y qué significó para ella este nuevo logro deportivo.

Desde su cuenta de Instagram, Flor publicó una imagen que no tardó en volverse viral. En la postal se la ve recostada sobre su cama, sonriente, con los dos cinturones de campeona apoyados sobre su cuerpo.

Muchos usuarios compararon su foto con la recordada imagen de Lionel Messi tras ganar el Mundial. Detrás de ella, una repisa repleta de premios funcionó como una síntesis visual de años de esfuerzo, exposición pública y perseverancia.

La foto de Flor Vigna como Leo Messi: en la cama con sus trofeos | Créditos: Instagram @florivigna

EL POSTEO DE FLOR VIGNA

La cantante y bailarina acompañó las imágenes con un contundente mensaje. “Somos BI Campeones ¡OTRA VEZ!”, empezó.

Y agregó: “Agradecida por cada meta cumplida, pero sobre todo por las personas que me rodean. Por quienes me acompañan hace años, me sostienen, me ponen límites cuando hace falta y me impulsan a buscar mi mejor versión en cada charla, en cada proceso”.

Finalmente, escribió: “Nada de esto sería posible sin ustedes. Gracias por estar, por creer y por caminar conmigo. Gracias, gracias, gracias”.