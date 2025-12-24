Un momento de tensión y preocupación vivió Gustavo Scaglione, el empresario rosarino que lideró la reciente compra de Telefe, cuando fue atacado por avispas en una chacra de Punta del Este y debió ser trasladado de urgencia a un hospital local.

El episodio ocurrió en un campo ubicado a unos dos kilómetros de la policlínica del balneario uruguayo de José Ignacio. Scaglione fue llevado en camioneta hasta el centro de salud, donde ingresó en estado crítico.

Gustavo Scaglione (Foto: Twitter / X @scaglionegustav)

“Llegó desmayado en la camioneta, con la presión bajísima, menos de 7, en preparo”, relató el médico Leonardo Falcao en diálogo con FM GENTE.

GUSTAVO SCAGLIONE, NUEVO DUEÑO DE TELEFE, FUE ATENDIDO DE URGENCIA TRAS SER PICADO POR AVISPAS

El equipo médico aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico y logró estabilizarlo tras varios minutos de trabajo intenso. “Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, pudimos estabilizarlo de a poco”, explicó Falcao.

Una vez fuera de peligro, Scaglione fue trasladado en ambulancia al sanatorio Mautone para continuar con los controles. El médico destacó que el vehículo, donado por una vecina del balneario, estaba completamente equipado y permitió que el paciente llegara “estabilizado perfectamente”.

Gustavo Scaglione (Foto: Twitter / X @scaglionegustav)

La evolución fue favorable y, según contó Falcao, el empresario regresó al día siguiente a la policlínica para agradecer personalmente la atención recibida: “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”.

Fuentes cercanas al empresario confirmaron que Scaglione ya está fuera de peligro y que el rápido accionar del equipo médico fue clave. “Ya está bien, fue un susto y actuaron rápido. Está muy agradecido a los médicos y al equipo de Salud. Ya está contestando mensajes desde su teléfono y su hijo viajó para acompañarlo”, aseguraron.

CÓMO FUE LA COMPRA DE TELEFE POR PARTE DE GUSTAVO SCAGLIONE Y SUS SOCIOS

En octubre pasado, Gustavo Scaglione encabezó la compra de Telefe, el canal líder de la televisión argentina, tras un proceso de negociación con la estadounidense Paramount Global, que decidió desprenderse de sus activos en la región. La operación incluyó la adquisición de señales en el interior del país y consolidó al holding de Scaglione como uno de los más importantes del sector.

“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones”, afirmó el empresario al oficializar la compra.

Scaglione, de 64 años, lidera el Grupo Televisión Litoral, que tiene como nave insignia a Canal 3 de Rosario (“El Tres”) y controla medios en varias provincias: Canal 6 de Bariloche, Canal 8 de Tucumán (“El Ocho TV”), Canal 9 de Bahía Blanca (“El Nueve TV”) y Canal 11 de Salta, además de radios y portales digitales como Rosario3.com.

Gustavo Scaglione con Darío Turovelzky en su presentación como dueño de Telefe. (Foto: prensa Telefe)

También posee la mayoría accionaria de los diarios Uno Santa Fe, Uno Paraná y La Capital, y de emisoras como La Red, FM Del Siglo y LT8. En el desembarco en Telefe lo acompañan sus socios en el Grupo América, donde tiene participación en América TV, A24, FM Blue y La Red.

Tras el susto en Punta del Este, Scaglione se recupera y ya retomó el contacto con su entorno. El empresario agradeció el profesionalismo del equipo médico uruguayo y se prepara para continuar al frente de uno de los conglomerados de medios más grandes del país.

