Un nuevo escándalo salpica a El Polaco, luego de un tenso episodio ocurrido durante un recital que brindó el último fin de semana en San Isidro, donde la impuntualidad y la escasa duración del show desataron la furia de sus fans.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde aseguró haber recibido “cataratas de mensajes” de personas que asistieron al evento y se sintieron defraudadas por lo sucedido en la madrugada del sábado.

Según relató el conductor, el recital estaba anunciado para la 1.30, pero el cantante subió al escenario recién pasadas las 3.30, cuando el público ya estaba visiblemente molesto. “El lugar estaba estallado de gente y las horas pasaban sin novedades. Se escuchaba decir que todo era una mentira”, explicó Etchegoyen, citando el testimonio de varias asistentes.

ESCÁNDALO CON EL POLACO EN SAN ISIDRO: RECLAMOS Y ENOJO

El show se realizó en el Hipódromo de San Isidro, dentro del espacio Paranoli, y lo que ocurrió una vez iniciado el recital terminó de encender el enojo. De acuerdo a los relatos, El Polaco cantó solo dos canciones, y ni siquiera de forma completa. “Cantaba otro y él solo decía ‘las manos bien arriba’ o ‘todos saltando’. Después de eso, se terminó su participación”, detalló el periodista.

Foto: Instagram (@elpolaco)

Las fans aseguran que se sintieron estafadas, no solo por la demora excesiva, sino también por una performance mínima y poco comprometida. “Pagaron una entrada para ver a su ídolo y se encontraron con un show que duró minutos”, resumió Etchegoyen.

Desde la organización del lugar reconocieron que el artista llegó tarde, aunque minimizaron el conflicto al señalar que luego “la fiesta continuó”. Sin embargo, esa versión no coincide con la de las fans, que continúan expresando su enojo en redes y mensajes privados al periodista.

Por ahora, El Polaco no hizo declaraciones públicas, pero el episodio ya generó ruido entre sus seguidores y vuelve a ponerlo en el centro de la polémica.