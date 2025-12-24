Ginette Reynal volvió a generar conversación entre sus seguidores al compartir una decisión personal que marca un antes y un después en su imagen pública.

A través de un mensaje sincero en sus redes sociales, la conductora anunció que dejará de teñirse el cabello para permitir que las canas aparezcan de forma natural, una elección que definió como parte de un proceso íntimo de aceptación y transformación personal.

Lejos de presentar el cambio como una simple cuestión estética, Reynal eligió poner el foco en el recorrido emocional que implica. “Tomé una decisión y me gustaría que me acompañen”, expresó, invitando a su comunidad a ser parte del proceso y a opinar a medida que el look evolucione.

El gesto fue leído por muchos como una señal de honestidad y coherencia con la forma en la que la conductora suele vincularse con su público.

El cambio estético de Ginette Reynal que abrió el debate: “Decidí mostrarme tal cual soy” | Créditos: Instagram @reynalgina

LA DECISIÓN DE GINETTE REYNAL

Ginette explicó que no se trata de un resultado inmediato ni de una transformación definitiva, sino de una transición que irá construyéndose con el tiempo. Para este primer paso, confió en su equipo habitual de estilistas y optó por aclarar el resto del cabello para que el crecimiento de las canas se integre de manera armónica.

“Me platiné donde aparecía la cana”, detalló, dejando en claro que el proceso será gradual y acompañado por profesionales.

La reacción en redes no tardó en llegar. Mensajes de apoyo, identificación y agradecimiento se multiplicaron entre los comentarios, especialmente de mujeres que atraviesan decisiones similares. Para muchas, la elección de Reynal representa un alivio frente a los mandatos estéticos que históricamente impusieron la juventud como valor central, sobre todo en el ámbito televisivo.

Sin plantearlo como una bandera, Ginette dejó en claro que su decisión responde a una necesidad personal y no a una postura rígida. Se mostró abierta a cambiar de opinión, a probar y a observar cómo se siente en cada etapa. Esa honestidad, lejos de la solemnidad, fue uno de los puntos más celebrados por sus seguidores.